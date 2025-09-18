دادستان مرکز استان خوزستان و معاونین وی، در ملاقات مردمی این هفته به مشکلات حقوقی و قضایی ۳۵ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم برای حل مسائل آنان را صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوانامیر خلفیان، دادستان مرکز استان، به همراه معاونین خود در راستای تکریم شهروندان و تسهیل فرآیند حل‌وفصل مسائل قضایی و حقوقی، میزبان ۳۵ نفر از مردم در ملاقات مردمی این هفته بود.

این اقدام که با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی شهروندان انجام شد، گام ‌مهمی در چارچوب سیاست‌های دادستانی استان برای تکریم ارباب‌رجوع و افزایش دسترسی آسان‌تر مردم به دستگاه قضایی است.

امیر خلفیان در این دیدار ضمن بررسی دقیق مشکلات مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مرتبط صادر و تأکید کرد: دادستانی در تلاش است تا با رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده‌های در دست بررسی، ضمن احقاق حقوق شهروندان، زمینه افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم کند.

برخی از مشکلات مطرح‌شده توسط مراجعان شامل مواردی مانند ابهامات حقوقی در پرونده‌های قضایی، درخواست تسریع در جریان رسیدگی‌ها و درخواست اعمال نظارت‌های دقیق‌تر بر روند اجرای احکام بودند.

در این جلسه، دستورات لازم از سوی دادستان و معاونین وی برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر و تعدادی از پرونده‌های مراجعان به واحدهای مرتبط ارجاع داده شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و حل و فصل شوند.

برچسب ها: دادستان خوزستان ، تکریم شهروندان
