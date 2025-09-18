باشگاه خبرنگاران جوان _ قاسم مهرآبادی گفت: تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران - ساوه ۹ مصدوم برجا گذاشت.

این حادثه شب گذشته میان ۲ دستگاه پژو پارس، یک دستگاه دنا و یک دستگاه پراید در کیلومتر ۵۰ اتوبان تهران–ساوه (پل غدیر) به وقوع پیوست.

وی بیان کرد: در این حادثه ۹ نفر دچار مصدومیت شدند که با حضور نیروهای امدادی در صحنه، ۶ مصدوم توسط ۲ اورژانس و سه مصدوم دیگر توسط آمبولانس پایگاه شهدای زرندیه به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت و عملیات امدادگران اعزامی این جمعیت، ساعت ۴۰ دقیقه بامداد به پایان رسید.

مهرآبادی اظهار کرد: علت این حادثه توسط ماموران پلیس در دست بررسی است.

منیع ایرنا