کارشناس سازمان هواشناسی گفت: هفته آینده بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر شدت می‌یابد و هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی از وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کشور طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: امروز پنج‌شنبه در استان گیلان و نوار شرقی اردبیل شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز، شمال استان آذربایجان‌غربی نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد و برای روز جمعه نیز بارش‌هایی در مناطقی از یزد، گیلان، شمال آذربایجان‌شرقی و اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

رفیعی ادامه داد: روز شنبه بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر تقویت خواهد شد و علاوه بر این مناطق، در استان اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ می‌دهد.

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در روز یکشنبه گفت: بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر به‌ویژه در مازندران و گیلان با شدت بیشتری همراه خواهد بود و احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ نیز وجود دارد. در همین راستا هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است که شامل بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما می‌شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت اظهار داشت: امروز حداکثر دمای تهران به ۳۱ درجه و حداقل دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: بارش باران ، هشدار هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش باران در اردبیل و گیلان
رگبار باران در ۴ استان کشور
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
علت معطلی کامیون‌های وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
سونامی رکود در بازار خودرو
آخرین اخبار
سونامی رکود در بازار خودرو
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
علت معطلی کامیون‌های وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال توانیر به سامانه املاک و اسکان
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳