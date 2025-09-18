باشگاه خبرنگاران جوان - کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی از وقوع بارشهای پراکنده در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: امروز پنجشنبه در استان گیلان و نوار شرقی اردبیل شاهد بارشهای پراکنده خواهیم بود.
وی افزود: از اواخر وقت امروز، شمال استان آذربایجانغربی نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار میگیرد و برای روز جمعه نیز بارشهایی در مناطقی از یزد، گیلان، شمال آذربایجانشرقی و اردبیل پیشبینی میشود.
رفیعی ادامه داد: روز شنبه بارشها در استانهای ساحلی دریای خزر تقویت خواهد شد و علاوه بر این مناطق، در استان اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ میدهد.
کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به شدت گرفتن بارشها در روز یکشنبه گفت: بارشها در استانهای ساحلی خزر بهویژه در مازندران و گیلان با شدت بیشتری همراه خواهد بود و احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ نیز وجود دارد. در همین راستا هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است که شامل بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما میشود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت اظهار داشت: امروز حداکثر دمای تهران به ۳۱ درجه و حداقل دما به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی