باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل هواشناسی استان با صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۲، نسبت به فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه ۲۹ شهریور تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در سراسر استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، نوع مخاطره شامل بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش محسوس دما (تا ۱۰ درجه در مناطق ساحلی و میان‌بند و تا ۱۵ درجه در ارتفاعات) و احتمال وقوع تگرگ خواهد بود.

منطقه اثر این سامانه کل استان مازندران به‌ویژه نواحی ساحلی تا میان‌بند را در بر می‌گیرد و پیامد‌های آن شامل آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان خواهد بود.

هواشناسی مازندران توصیه کرده است:

پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در سطح شهر‌ها

پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کوهستانی

اجتناب از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی

محکم‌سازی سازه‌های سست‌بنیان

اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی شامل شالیکاران، گلخانه‌داران، باغداران و دامداران

این هشدار در ادامه هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است که از مواج شدن دریای خزر و وزش باد شدید خبر داده بود.

منبع:هوشناسی مازندران