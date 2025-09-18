باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
 تایید همکاری ایران با سازمان حقوق بشر عصبانیت کارشناس ایرانی بی‌بی‌سی را در پی داشت + فیلم

کارشناس ایرانی بی بی سی به دلیل گزارش مثبت گزارشگر سازمان‌ملل درباره همکاری ایران عصبانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌که مای‌ساتو، گزارشگر سازمان ملل، از همکاری مثبت ایران با این نهاد و همچنین تسلیت به داغدیدگان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه سخن می‌گوید، کارشناس ایرانی از کوره در می‌رود.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
از این عصبانیت تلف و سقط شو
مشکلات کشوری که توش زندگی میکنید
بازگو و پوشش خبری بدهید
اگر جرات میکنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
اینان فرسنگها با ایرانیان اصیل فاصله دارند حرامزادگانی جیره خوار ووطن فروشی بیش نیستند
۰
۱۴
پاسخ دادن