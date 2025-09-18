مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال)را شاهد هستیم

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن مرکز مدیریت راه های کشور  اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو را شاهد هستیم.

وی ادامه داد:  تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) و محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) و محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی است.

او  وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک را شاهد هستیم.

وی افزود: بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های گیلان و اردبیل گزارش شده است.

