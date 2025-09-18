باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان با وجود منابع طبیعی غنی، آبوخاک حاصلخیز، ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی و دامپروری و همچنین تنوع اقلیمی، همواره بهعنوان یکی از قطبهای تولید مواد خام در کشور شناخته شده است.
اما نکتهای که کمتر به آن توجه شده، جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان است؛ صنایعی که میتوانند نه تنها ارزش افزوده محصولات را چندین برابر کنند بلکه مسیر توسعه پایدار و اشتغالزایی را برای لرستان هموار نمایند.
وجود ۸۰۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز و سهم ۱۲/۵ درصدی لرستان از منابع آب کشور
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امروز با اشاره به ظرفیتهای تولیدات باغی و کشاورزی استان گفت: «در کشور دو الگوی تسهیلات برای صنایع غذایی وجود دارد؛ یکی اعطای تسهیلات مرسوم و دیگری مشارکت در سرمایهگذاری که طی آن مدیریت پروژه بر عهده بخش خصوصی و بخشی از مالکیت متعلق به بخش عمومی است. در حوزه محصولاتی همچون انجیر، سیب و گیاهان دارویی به دنبال اجرای این الگو در لرستان هستیم تا صنایع تبدیلی در شهرستان پلدختر راهاندازی شود.»
در ادامه، استاندار لرستان نیز با تأکید بر ظرفیتهای ویژه این استان در بخش کشاورزی اظهار داشت: «وجود ۸۰۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز و سهم ۱۲/۵ درصدی لرستان از منابع آب کشور، بستر مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی فراهم کرده است.»
سید سعید شاهرخی افزود: «اختصاص بیش از ۲۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستانهای پلدختر و معمولان به کشت انجیر و برداشت سالانه حدود ۵۴ هزار تن محصول مرغوب، ظرفیت ارزشمندی برای سرمایهگذاری در حوزه فرآوری، بستهبندی و ایجاد سردخانههای استاندارد است.»
نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت عملی شدن موضوع توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از سرمایهگذاران تأکید کردند تا ظرفیتهای کشاورزی استان به نتیجه ملموس برسد.
نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: «لرستان ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه کشاورزی و باغبانی دارد و در محصول انجیر خوشبختانه میانگین عملکرد در واحد سطح تفاوت معناداری نسبت به سایر مناطق دارد از طرفی سازمان جهاد کشاورزی آماده است با همکاری بخش خصوصی و حمایت دستگاههای دولتی، زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم کند. این اقدامات شامل راهاندازی کارخانههای بستهبندی و فرآوری، سردخانههای استاندارد و ایجاد زنجیره کامل ارزش افزوده است.»
جلوگیری از خامفروشی
بخش عمده محصولات کشاورزی و دامی لرستان بهصورت خام به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشوند. این روند، علاوه بر کاهش سود تولیدکنندگان، باعث از دست رفتن فرصتهای بزرگ اقتصادی برای استان میشود. ایجاد صنایع تبدیلی به معنای عبور از خامفروشی و حرکت به سمت فرآوری و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
اشتغالزایی پایدار
لرستان از جمله استانهایی است که با مشکل بیکاری مواجه است. توسعه صنایع تبدیلی میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم فرصتهای شغلی متعددی ایجاد کند؛ از فعالیت در واحدهای فرآوری گرفته تا مشاغل جانبی در بستهبندی، حملونقل، بازاریابی و صادرات.
کاهش ضایعات کشاورزی
یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی لرستان، هدررفت محصول در مراحل برداشت و پس از برداشت است. بسیاری از میوهها، سبزیجات، لبنیات و فرآوردههای دامی به دلیل نبود صنایع فرآوری یا امکانات نگهداری مناسب از بین میروند. صنایع تبدیلی میتوانند با فرآوری این محصولات، ضایعات را به حداقل برسانند.
تقویت برند و هویت منطقهای
محصولاتی، چون عسل لرستان، لبنیات سنتی، گوشت قرمز باکیفیت و حتی گیاهان دارویی، شهرت و ظرفیت صادراتی بالایی دارند. صنایع تبدیلی میتوانند این محصولات را در قالب بستهبندی استاندارد و مطابق با معیارهای جهانی به بازارهای بینالمللی عرضه کنند و برند لرستان را به سطح بالاتری ارتقا دهند.
توسعه صادرات غیرنفتی
در شرایطی که کشور نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی است، لرستان با صنایع تبدیلی میتواند به یکی از پایگاههای مهم صادراتی در حوزه محصولات کشاورزی و دامی تبدیل شود. فرآوری و بستهبندی اصولی، کلید ورود به بازارهای منطقهای و جهانی است.
نقش در توسعه پایدار و ماندگاری روستاییان
با رونق صنایع تبدیلی، ارزش محصولات روستاییان افزایش یافته و انگیزه برای ماندگاری در روستاها بیشتر میشود. این امر از مهاجرت بیرویه به شهرها جلوگیری کرده و تعادل جمعیتی و اجتماعی استان را تقویت میکند.
صنایع تبدیلی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای لرستان است. این استان اگر بخواهد از وضعیت تولیدکننده مواد خام خارج شود و به یک بازیگر جدی در عرصه اقتصاد ملی و بینالمللی بدل گردد، ناگزیر از سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی است. حمایت دولت، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهای لازم، میتواند لرستان را از اقتصاد خاممحور به اقتصاد ارزشافزا سوق دهد.