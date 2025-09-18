امروز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۸۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۲۸ میلیون تومان 
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳