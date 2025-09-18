شهروندخبرنگار ما از شهرستان گرگان استان گلستان به مناسبت روز شعر و ادب پارسی گوشه هایی از سروده خود را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در روز ۲۷ شهریورماه روز بزرگداشت استاد شهریار و شعر و ادب پارسی شهریور ماه جشن گرفته میشود. این روز به افتخار یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران و به منظور ارج نهادن به زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است. استاد شهریار، که نام اصلیاش سید محمدحسین بهجت تبریزی بود، بیشتر به خاطر شعرهای عاشقانه و نیز قطعاتی به زبان ترکی آذربایجانی شناخته میشود.
به دنبال فراخوان باشگاه خبرنگاران جوان درباره روز شعر و ادب پارسی، برخی از دوستداران شعر و ادب پارسی؛ سروده خود را برای باشگاه خبرنگاران جوان فرستادند.
شهروندخبرنگار ما از شهرستان گرگان استان گلستان را به مناسبت روز شعر و ادب پارسی گوشه هایی از سروده خود را به نمایش گذاشت.
منبع: شهروندخبرنگار - گلستان
نصیبم دشت تنهاییّ و صحرا شد
چو مجنون، از فراق روی لیلا شد
چه نفرینی بلای جانِ عاشق بود
تمام چشم آهوها که شیدا شد
هوا شد ناگهان سنگینتر و غمگین
چو گندم زارها لبریز نجوا شد
بیا تا بشنوی هر بار، بد عهدی
نسیم بی قراریها هویدا شد
شود آن زلف، خیسِ عطر ِبارانی
بهاری که زمستانش معمّا شد
اگر نرگس گلی باشد زمستانی
برایش یاس تصویری مسیحا شد
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.