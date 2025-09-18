باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای سارقین مسلح طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان، جزئیات این پرونده را تشریح کرد.

نریمانی اظهار داشت: این سرقت در ساعت ۱۹:۲۴ توسط پنج فرد مسلح انجام شده است که با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، حدود هشت کیلوگرم طلا را از یک واحد صنفی به سرقت برده‌اند و با یک دستگاه خودروی سمند سفید از محل گریخته‌اند.

این مقام قضایی افزود: سارقان به سرعت و در کمتر از شش دقیقه از محل مورد نظر گریخته‌اند.

نریمانی افزود: در جریان تیراندازی، یک نفر به طور سطحی مجروح شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام با نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده انجام شده است. بلافاصله پس از اعلام سرقت، نیرو‌های انتظامی و امنیتی عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند.

دادستان قشم با تأکید بر اینکه امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: تمامی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی شهرستان بسیج شده‌اند و عاملان این سرقت مسلحانه به‌زودی در دام قانون گرفتار خواهند شد.

وی در پایان تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با مرتکبان این اقدام مجرمانه نخواهد شد و مجازات مرتکبین جرایمی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.

منبع: میزان