دادستان قشم از تشکیل پرونده قضایی برای سارقین مسلح ۸ کیلو طلا از پاساژ گل‌سنتر درگهان و آغاز عملیات شناسایی و دستگیری آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای سارقین مسلح طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان، جزئیات این پرونده را تشریح کرد. 

نریمانی اظهار داشت: این سرقت در ساعت ۱۹:۲۴ توسط پنج فرد مسلح انجام شده است که با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، حدود هشت کیلوگرم طلا را از یک واحد صنفی به سرقت برده‌اند و با یک دستگاه خودروی سمند سفید از محل گریخته‌اند.

این مقام قضایی افزود: سارقان به سرعت و در کمتر از شش دقیقه از محل مورد نظر گریخته‌اند. 

نریمانی افزود: در جریان تیراندازی، یک نفر به طور سطحی مجروح شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام با نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده انجام شده است. بلافاصله پس از اعلام سرقت، نیرو‌های انتظامی و امنیتی عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند. 

دادستان قشم با تأکید بر اینکه امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: تمامی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی شهرستان بسیج شده‌اند و عاملان این سرقت مسلحانه به‌زودی در دام قانون گرفتار خواهند شد.

وی در پایان تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با مرتکبان این اقدام مجرمانه نخواهد شد و مجازات مرتکبین جرایمی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
آهای ناشناسی که نوشتی جار نزن ، لطفا اظهار نظر نکن .ربطی به تو نداره .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
به زرگرهای بزرگ باید مجوز حمل سلاح داده شود ویا نگهبان مسلح استفاده بشود
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
پس پلیس چه کار می کند باید خسارت را کلانتر محل بدهد تا امنیت برقرار شود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
کشور هرت اطلاعت ضعیف قوه قضائیه بی بخار
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
وقط ندارند من خودم رسیدگی میکنم دیگر همه جا جار نزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
مغز گردو امساله کلیویی چند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
قوانین برای سارقین درکشور بسیار ضعیف ودر واقع بدرد نخور بوده .
همین عامل باعث افزایش روز افز‌ن سرقت وبه باد رفتن زندگی عده ای از هم وطنان ما شده

چرا من که ب
حتی به فاضلاب هم مالیات پرداخت می کنم نباید امینت زندگی ومالی داشته باشم دولت ویلیس بلید خسارت وارت شده بر کسی که ازش سرقت انجام شده را بپردازند .
چون نتوانستن امنیت را فراهم کنند.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تمام سارقان را اعدام کنید.
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۱:۲۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتي اعدام نميكنيد سارقان خشن رو ، همين اش و همين كاسه است
۱
۱۶
پاسخ دادن
