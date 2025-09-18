برنامه زنده جیمی کیمل پس از اظهارات مجری آن درباره چارلی کرک به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه ABC اعلام کرد که برنامه «زنده جیمی کیمل!» (Jimmy Kimmel Live!) به طور «نامحدود» به حالت تعلیق درمی‌آید؛ این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کیمل جمهوری‌خواهان را متهم کرد که «هر کاری می‌کنند تا از کشته شدن کرک امتیاز سیاسی کسب کنند». تعطیلی برنامه تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ این شبکه آمریکایی را تهدید کرد، مجوز‌های پخش را در صورت عدم اقدام علیه این مجری برنامه آخر شب لغو می کند.

این شبکه، که متعلق به شرکت دیزنی است، چهارشنبه شب اعلام کرد که برنامه کیمل را برای آینده قابل پیش‌بینی از جدول پخش خود حذف خواهد کرد.

یک سخنگوی ABC در بیانیه‌ای گفت: «برنامه "زنده جیمی کیمل! " به طور نامحدود با برنامه دیگری جایگزین خواهد شد.» به این معنی است که ABC به جای آن، برنامه دیگری در آن زمان پخش خواهد کرد.

دونالد ترامپ بعداً در یک پست شبکه اجتماعی این اقدام را «خبری عالی برای آمریکا» خواند و از ABC به خاطر «شجاعت» آن تشکر کرد. او همچنی شبکه NBC را نیز تهدید کرد.

تصمیم ABC برای تعلیق کیمل تنها چند دقیقه پس از آن اتخاذ شد که یکی از بزرگترین مالکان ایستگاه‌های تلویزیونی در آمریکا، شرکت «نکستار مدیا»، گفت که «به شدت» با اظهارات او مخالف است و هر قسمت از برنامه «زنده جیمی کیمل!» که قرار باشد در ایستگاه‌های تحت مالکیت خود در سراسر کشور پخش شود را «برای آینده قابل پیش‌بینی» جایگزین خواهد کرد. گروه رسانه‌ای «سینکلیر برادکستینگ»، که مالک بیشترین تعداد ایستگاه ABC است، اعلام کرد که در زمان پخش برنامه کیمل در روز جمعه، یک برنامه ادای احترام به کرک پخش خواهد کرد.

پیش از اقدام ABC برای حذف کیمل، برندان کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)، از پخش‌کنندگان محلی خواسته بود که پخش این برنامه را متوقف کنند. او در مصاحبه‌ای با پادکست بنی جانسون، مفسر راست‌گرا، گفت که آنها «خود را در معرض امکان پرداخت جریمه یا لغو مجوز از سوی FCC قرار می‌دهند.»

کار چهارشنبه شب در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از نکستار «به خاطر انجام کار درست» تشکر کرد.

او نوشت: «پخش‌کنندگان محلی وظیفه دارند به نفع عموم خدمت کنند. اگرچه این ممکن است یک تصمیم بی‌سابقه باشد، اما مهم است که پخش‌کنندگان در برابر برنامه‌های دیزنی که تشخیص می‌دهند از استاندارد‌های جامعه کوتاهی می‌کند، ایستادگی کنند.»

کیمل چه گفت؟

کیمل در تک‌گویی آغازین برنامه خود در روز دوشنبه، کمتر از یک هفته پس از آنکه کرک حین یک تور سخنرانی در یوتا به ضرب گلوله کشته شد، گفت: «ما در آخر هفته به حوزه‌های جدیدی از ابتذال رسیدیم؛ زمانی که باند مگا (Maga)(آمریکا را دوباره بزرگ کنیم- شعار ترامپ) سعی کرد این جوانی که چارلی کرک را کشت را به چیزی غیر از یکی از خودشان تبدیل کند و هر کاری می‌کند تا از آن امتیاز سیاسی کسب کند.»

مظنون، تایلر رابینسون، با اتهامات قتل عمد، شلیک غیرقانونی اسلحه و دستکاری در شاهدان مواجه شده و ممکن است با مجازات اعدام رو‌به‌رو شود.

کیمل در تک‌گویی آغازین برنامه سه‌شنبه شب خود گفت: «بسیاری در سرزمین مگا (Maga-land) بسیار سخت کار می‌کنند تا از قتل چارلی کرک سرمایه‌گذاری کنند.» او بدون ارائه شواهد، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا را به مقصر دانستن چپ‌ها در مرگ کرک متهم کرد.

ونس که میزبان یک قسمت از پادکست کرک از کاخ سفید بود، گفت: «در حالی که مطمئناً طرف ما (جمهوری‌خواهان) نیز دیوانه‌های خود را دارد، این یک واقعیت آماری است که امروزه بیشتر دیوانگان در سیاست آمریکا اعضای مفتخر چپ افراطی هستند.»

کیمل در پاسخ و در حالی که حضار تشویق می‌کردند، گفت: «و منظورش از "واقعیت آماری"، چرند محض است.» او به مطالعه‌ای استناد کرد که نشان می‌داد گروه‌های راست افراطی بزرگترین منبع تروریسم داخلی و خشونت افراط‌گرایانه در آمریکا هستند. وزارت دادگستری این مطالعه را از وبسایت خود حذف کرده است.

او گفت: «این سوالی است که شاید ونس بتواند پاسخ دهد: چه کسانی می‌خواستند فردی که قبل از تو معاون رئیس‌جمهور بود را دار بزنند؟ آیا این کار چپ‌های لیبرال بود؟ یا ارتش بی‌دندان که در ۶ ژانویه به کاپیتول حمله کرد؟»

واکنش‌ها و نگرانی از سانسور

اندرو آلفورد، رئیس بخش پخش نکستار، اظهارات کیمل را «توهین‌آمیز و بی‌حساب در یک زمان حساس در گفتمان سیاسی ملی ما» خواند.

منبع: گاردین