کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان شاهد حذف سوداگران از بازار مسکن و بهبود وضعیت این بازار خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محسنی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای اتصال دستگاه ها به سامانه املاک واسکان با مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است گفت: در حال حاضر روند اجرای اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان بسیار مناسب بوده اما هنوز شاهد کم کاری برخی از دستگاه ها در این حوزه هستیم که همین امر خود باعث شده که روند تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان با کندی بسیار زیادی روبرو شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی دستگاه ها به سامانه املاک واسکان متصل شوند تا هرچه سریعتر زمینه برای تقویت این بازار فراهم شود اما شاهد آن هستیم که در این زمینه دستگاه ها کوتاهی کرده و همین امر خود باعث شده که بسیاری از دستگاه ها نتوانند به این سامانه متصل شوند و شاهد عقب ماندگی در اجرای سیاست های بازار زمین و مسکن هستیم.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها پای کار بیایند تا برای شفافیت در اطلاعات بازار مسکن به سامانه املاک واسکان متصل شوند افزود: در صورتی که دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و همچنین توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل شوند به طور قطع بازار با رونق روبرو شده و ما شاهد تقویت این بازار و بهبود آن خواهیم بود.

او یادآور شد: در صورتی که بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان متصل شود به طور قطع در آینده شفافیت اطلاعات بانکی در این حوزه فراهم و به مرور تمامی سوداگری و دلال بازی ها در این بخش از بین خواهد رفت.

وی توضیح داد: بازار مسکن در این روزها به طور قطع با مشکلات بسیاری روبرو بوده بنابراین اگر بتوانیم یک برنامه ریزی دقیق در این بخش انجام دهیم در آینده بازار با ثبات تری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.