کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان شاهد حذف سوداگران از بازار مسکن و بهبود وضعیت این بازار خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محسنی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای اتصال دستگاه ها به سامانه املاک واسکان با مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است گفت: در حال حاضر روند اجرای اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان بسیار مناسب بوده اما هنوز شاهد کم کاری برخی از دستگاه ها در این حوزه هستیم که همین امر خود باعث شده که روند تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان با کندی بسیار زیادی روبرو شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق  قانون ساماندهی  بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی دستگاه ها به سامانه املاک واسکان متصل شوند تا هرچه سریعتر زمینه برای تقویت این بازار فراهم شود اما شاهد آن هستیم که در این زمینه دستگاه ها کوتاهی کرده و همین امر خود باعث شده که بسیاری از دستگاه ها نتوانند به این سامانه متصل شوند و شاهد عقب ماندگی در اجرای سیاست های بازار زمین و مسکن هستیم.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها پای کار بیایند تا برای شفافیت در اطلاعات بازار مسکن به سامانه املاک واسکان متصل شوند افزود: در صورتی که دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و همچنین توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل شوند به طور قطع بازار با  رونق روبرو شده و ما شاهد تقویت این بازار و بهبود آن خواهیم بود.

او یادآور شد: در صورتی که بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان متصل شود به طور قطع در آینده شفافیت اطلاعات بانکی در این حوزه فراهم و به مرور تمامی سوداگری و دلال بازی ها در این بخش از بین خواهد رفت.

وی توضیح داد: بازار مسکن در این روزها به طور قطع با مشکلات بسیاری روبرو بوده بنابراین اگر بتوانیم یک برنامه ریزی دقیق در این بخش انجام دهیم در آینده بازار با ثبات تری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال توانیر به سامانه املاک و اسکان
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تورم عامل اصلی افزایش قیمت
۱
۰
پاسخ دادن
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
آخرین اخبار
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه برگزار می‌شود
نرخ بهره بین بانکی ثابت باقیماند+ جدول
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اورسیا از طریق حذف ۸۷ درصدی تعرفه‌ها
نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به ۸.۶ درصد رسید
به کارگیری ۴ هزار و ۸۷۸ دستگاه ماشین آلات برای طرح زمستانی راهداری
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند
حداکثر قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۸۵ هزارتومان
بازنشستگان کشور سهامدار پتروشیمی می‌شوند
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی