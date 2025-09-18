بر اثر تیراندازی در شهرستان نورد کودوروس، پنسیلوانیا روز چهارشنبه سه مأمور پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات رسمی گفتند که سه مأمور اجرای قانون روز چهارشنبه در پنسیلوانیا در درگیری با یک مسلح که توسط پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد، به ضرب گلوله کشته و دو نفر دیگر به طور بحرانی زخمی شدند.

سرهنگ کریستوفر پاریس، کمیسر پلیس ایالتی، گفت که این تیراندازی در شهرستان کودوروس، در شهرستان یورک در جنوب شرقی پنسیلوانیا، زمانی رخ داد و گسترش یافت که مأموران مربوطه برای پیگیری برخی اقدامات پلیسی قبلی به صحنه بازگشته بودند.

او ساعت‌ها بعد در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: «آن‌ها برای پیگیری تحقیقی که دیروز آغاز شده بود، در آنجا حاضر بودند.» او به جز این که آن تحقیق را مرتبط با مسائل خانوادگی/داخلی توصیف کرد، از توضیح بیشتر در مورد شرایط خودداری کرد.

سه مأمور کشته شدند و دو نفر دیگر که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، به یک بیمارستان نزدیک منتقل شدند که وضعیت آنان بحرانی، اما پایدار اعلام شد.

حداقل یک منبع خبری محلی گزارش داد که این مأموران در حال تلاش برای اجرای یک احضاریه جست‌و‌جو بودند که تیراندازی رخ داد.

پاریس گفت که تیرانداز توسط پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. هویت مظنون به طور عمومی شناسایی نشد و مقامات از افشای فوری سازمان‌ها) اجرای قانونی که این مأموران به آن تعلق داشتند، خودداری کردند.

منبع: رویترز