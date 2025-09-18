مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند، از فروش محصولات ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی این واحد صنعتی در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس کریمی گفت: مجتمع پتروشیمی شازند با ۱۷ واحد تولیدی و ۶ واحد فرایندی، ضمن تأمین نیاز بیش از پنج هزار واحد پاییندستی، بیشترین تنوع محصول را در میان شرکتهای پتروشیمی ایران دارد و پیشبینی میشود روند صعودی تولید و فروش آن تا پایان سال ادامه یابد.
وی بیان کرد: پتروشیمی شازند روز گذشته(چهارشنبه) با حضور معاون صمت به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی معرفی و تقدیر شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی ادامه داد: پتروشیمی شازند با برنامهریزی دقیق و افزایش بهرهوری، در پنجماهه نخست امسال با ثبت فروش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، جایگاه خود را در میان صنایع پیشرو استان و کشور تثبیت کرده است.
پتروشیمی شازند در سال ۱۳۷۲ بهرهبرداری شد و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد.
منبع: ایرنا