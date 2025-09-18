باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش رشتههای معارفی برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین محمد کاروند، در حاشیه این رقابتها اظهار کرد: این مسابقات در چهار رشته معارفی شامل معارف اهل سنت، معارف اهل تشیع، معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار شد و ۵۰ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در این رقابت استانی به مصاف یکدیگر رفتند.
وی افزود: برگزاری این رقابتها فرصتی ارزشمند برای نهادینهسازی فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در جامعه، بهویژه میان جوانان است و بدون شک نقش مهمی در ارتقای سطح معرفتی و معنوی شرکتکنندگان خواهد داشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش انس با معارف اهلبیت (ع) و آموزههای اسلامی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات در سراسر کشور است و امیدواریم برگزاری مرحله استانی در کردستان زمینهساز درخشش قاریان و نخبگان معارفی در مراحل بالاتر باشد.
منبع؛ روابط عمومی اوقاف استان