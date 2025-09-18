مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، از برگزاری مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های معارفی با حضور ۵۰ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش رشته‌های معارفی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاروند، در حاشیه این رقابت‌ها اظهار کرد: این مسابقات در چهار رشته معارفی شامل معارف اهل سنت، معارف اهل تشیع، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار شد و ۵۰ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در این رقابت استانی به مصاف یکدیگر رفتند.

وی افزود: برگزاری این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در جامعه، به‌ویژه میان جوانان است و بدون شک نقش مهمی در ارتقای سطح معرفتی و معنوی شرکت‌کنندگان خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش انس با معارف اهل‌بیت (ع) و آموزه‌های اسلامی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات در سراسر کشور است و امیدواریم برگزاری مرحله استانی در کردستان زمینه‌ساز درخشش قاریان و نخبگان معارفی در مراحل بالاتر باشد.

 

منبع؛ روابط عمومی اوقاف استان

برچسب ها: کردستان ، مسابقات قرآنی ، اوقاف
برگزاری مرحله استانی رشته‌های معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در کردستان
