باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، چهارشنبه در پی ترور چارلی کرک، بر انتقاد‌های خود از جناح چپ تأکید دوباره کرد و گفت که متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) از کسانی که ادعا می‌شود مرگ کرک را جشن گرفته‌اند در برابر پیامد‌های آن محافظت نمی‌کند. او تأیید مجدد کرد که کاخ سفید علیه سازمان‌های چپ‌گرایی که مدعی است در حال تحریک خشونت هستند، اقدام خواهد کرد.

ونس به فاکس نیوز گفت: «متمم اول از بسیاری از سخنان بسیار زشت محافظت می‌کند، اما اگر شما مرگ چارلی کرک را جشن بگیرید... نباید از اخراج شدن به دلیل پست و نفرت‌انگیزی بودن محافظت شوید. اگر شما یک استاد دانشگاه هستید که از دلار‌های مالیاتی آمریکا بهره می‌برد، نباید مرگ چارلی کرک را جشن بگیرید و اگر این کار را می‌کنید، شاید باید شغل خود را از دست بدهید یا دانشگاه شما باید با کاهش بودجه مواجه شود.»

ونس افزود: «اگر شما از آن دسته افرادی هستید که فکر می‌کنید قتل چارلی کرک موجه بوده، گاهی اوقات دولت نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد.»

متمم اول قانون اساسی مردم را از پیامد‌های حرفه‌ای ناشی از گفتن چیز‌های توهین‌آمیز محافظت نمی‌کند. اما در پی ترور کرک، دولت ترامپ نشان داده است که قصد دارد گروه‌های لیبرال را برای تحقیق یا سایر اقدامات هدف قرار دهد - اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای خفه کردن آزادی بیان و اعتراض می‌بینند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفت، اف‌بی‌آی در حال بررسی کامل ارتباط احتمالی بین پلتفرم دیسکورد (یک نرم‌افزار برقراری تماس تلفنی) و افراط‌گرایی تایلر جیمز رابینسون، مردی که متهم به قتل چارلی کرک است، می‌باشد.

پام بوندی، دادستان کل، اوایل این هفته گفت که دولت کسانی را که از سخنان نفرت‌انگیز استفاده می‌کنند «هدف» قرار خواهد داد، اگرچه بعداً به نظر رسید که آن اظهارات را اصلاح یا پس گرفته است.

اظهارات ونس، به ویژه تهدید‌های او در مورد بودجه فدرال دانشگاه‌ها، انعکاس دهنده این است که چگونه دولت می‌تواند از اهرم‌های قدرت برای پیشبرد این تلاش استفاده کند.

ونس در ادامه گفت که در داخل دولت گفت‌وگوهایی برای هدف قرار دادن سازمان‌هایی که مدعی است به خشونت سیاسی چپ‌گرا بودجه می‌دهند، انجام شده است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: «ما بسیار سخت کار می‌کنیم تا مطمئن شویم که شبکه‌های تأمین مالی خشونت چپ‌گرا، که شبکه‌های تندرو و افراطی‌گری برای خشونت چپ‌گرا هستند - را مورد پیگرد قرار دهیم.»

اظهارات ونس همزمان با اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تعیین کردن آنتیفا (یک جنبش ضد فاشیستی چپ افراطی) به عنوان یک سازمان تروریستی پخش شد.

وقتی از او پرسیده شد که آیا از پخش زنده تلویزیونی دادگاه تایلر رابینسون، مظنون به تیراندازی به کرک، حمایت می‌کند یا نه، ونس گفت: «به نظر من ایده خوبی است.»

منبع: فاکس نیوز