معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت اعلام کرد: طرح نظارت بر بازار لوازم التحریر در استان از ۱۵ شهریور آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - جعفر کرامتی گفت: برای اجرای این طرح از توان نظارتی همه دستگاه‌های اجرایی اسفاده شده و برخورد قاطع و سریع با متخلفانِ این بخش، در دستور کار قرار دارد.

کرامتی افزود: کنترل قیمت و کیفیت اجناس، برخورد با گرانفروشی، جلوگیری از فروش کالای تقلبی و قاچاق و مقابله با فروش اجباری برخی از اقلام لوازم التحریر، از محور‌های اصلی این طرح است.

او تاکید کرد: شهروندان گلستانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار لوازم التحریر با شماره تلفن ۱۲۴ تماس گرفته و مورد را گزارش نمایند.

