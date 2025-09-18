باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبدالرحیم موسوی در دیدار سرگی تسیویلف وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه دو کشور ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای افزایش همکاری وجود دارد.

وی یادآور شد: مواضع روسیه در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حمله رژیم صهیونیستی به ایران بسیار خوب و محکم بود.

سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه ایران به دنیا ثابت کرد هیچ‌وقت آغازگر جنگ نبوده، ادامه داد: ایران راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات می‌داند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ایران تصریح کرد: دشمن از مذاکره به‌عنوان پوششی برای فریب استفاده و با خیانت به مسیر دیپلماسی، جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد. نیرو‌های مسلح ایران، اما بااقتدار و صلابت جواب محکم و دندان‌شکنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند.

در این دیدار سرگی تسیویلف وزیر انرژی روسیه نیز با اظهار تأسف برای از دست‌دادن فرماندهان و دانشمندان ایرانی در حمله رژیم صهیونیستی، خطاب به سرلشکر موسوی اظهار کرد: کاملاً با پیشنهاد شما برای تقویت و توسعه کمیسیون‌های مرتبط باهدف ارتقا سطح همکاری‌ها موافقم.

وی تأکید کرد: باید ایران و روسیه همکاری‌های اقتصادی و دفاعی خود را به بالاترین سطح برساند.