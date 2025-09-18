رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ایران با تأکید بر اینکه ایران به دنیا ثابت کرد هیچ‌وقت آغازگر جنگ نبوده، گفت: ایران راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبدالرحیم موسوی در دیدار سرگی تسیویلف وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه دو کشور ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای افزایش همکاری وجود دارد. 

وی یادآور شد: مواضع روسیه در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حمله رژیم صهیونیستی به ایران بسیار خوب و محکم بود.

سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه ایران به دنیا ثابت کرد هیچ‌وقت آغازگر جنگ نبوده، ادامه داد: ایران راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات می‌داند. 

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ایران تصریح کرد: دشمن از مذاکره به‌عنوان پوششی برای فریب استفاده و با خیانت به مسیر دیپلماسی، جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد. نیرو‌های مسلح ایران، اما بااقتدار و صلابت جواب محکم و دندان‌شکنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند.

در این دیدار سرگی تسیویلف وزیر انرژی روسیه نیز با اظهار تأسف برای از دست‌دادن فرماندهان و دانشمندان ایرانی در حمله رژیم صهیونیستی، خطاب به سرلشکر موسوی اظهار کرد: کاملاً با پیشنهاد شما برای تقویت و توسعه کمیسیون‌های مرتبط باهدف ارتقا سطح همکاری‌ها موافقم.

وی تأکید کرد: باید ایران و روسیه همکاری‌های اقتصادی و دفاعی خود را به بالاترین سطح برساند.

برچسب ها: سرلشکر موسوی ، روابط ایران و روسیه ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
آمادگی‌های نیرو‌های مسلح دشمنان را از خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح:
سرمایه اجتماعی نیرو‌های مسلح به‌طور چشمگیری افزایش یافته است
دیدار سرلشکر موسوی با خانواده فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۷ شهریور
تونس نگاه مثبتی به برنامه هسته‌ای ایران دارد/ ابراز علاقه شدید مردم تونس به ایران به‌دلیل مقاومت در جنگ ۱۲ روزه
پزشکیان: دوران یکجانبه‌گرایی در دنیا به سرآمده است
بقائی: حامیان رژیم نسل‌کش باید مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات نسیه پس از تسویه با رویکرد نوین نظام مالیاتی
سرلشکر موسوی: ایران راه دیپلماسی را بهترین روش حل مشکلات می‌داند
سردار کرمی: علم، تلاش و نوآوری، شاخصه اصلی جوانان برای اقتدار کشور است
آخرین اخبار
سرلشکر موسوی: ایران راه دیپلماسی را بهترین روش حل مشکلات می‌داند
سردار کرمی: علم، تلاش و نوآوری، شاخصه اصلی جوانان برای اقتدار کشور است
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات نسیه پس از تسویه با رویکرد نوین نظام مالیاتی
بقائی: حامیان رژیم نسل‌کش باید مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند
پزشکیان: دوران یکجانبه‌گرایی در دنیا به سرآمده است
تونس نگاه مثبتی به برنامه هسته‌ای ایران دارد/ ابراز علاقه شدید مردم تونس به ایران به‌دلیل مقاومت در جنگ ۱۲ روزه
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۷ شهریور
اسلامی: ازسرگیری بازرسی‌ها مشروط به اتخاذ «تدابیر ویژه» است
ایروانی: ایران ثبات افغانستان را مستقیم با امنیت خود مرتبط می‌داند
عراقچی: ایران تعهدات خود را انجام داده، اکنون نوبت اروپاست
اختلال GPS چه زمانی برطرف می‌شود؟
جایگزینی آیین‌نامه نام‌گذاری روز‌ها و مناسبت‌ها پس از ۱۶ سال
پزشکیان: انتظار داریم کارشناسان راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها را به دولت ارائه دهند
روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران
پزشکیان: موازی‌کاری‌ها باید سامان داده شود
عارف: دولت چهاردهم تفاوتی بین دانشگاه دولتی و غیردولتی قائل نیست
سخنگوی دولت: تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا ادامه دارد
لاریجانی: همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان سازمان یافته‌تر گسترش می‌یابد