شایعه خط خوردن میلاد محمدی از تیم ملی فوتبال به دلیل تقاضای غرامت از فدراسیون منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد محمدی، ملی پوش سابق و بازیکن فعلی تیم فوتبال پرسپولیس با ۷۰ بازی ملی در تورنمنت کافا در فهرست تیم ملی جایی نداشت و این شائبه را بوجود آورد که به دلیل شکایت از فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش از تیم ملی خط خورده است.

گفته می‌شود مدافع پرسپولیس که پس از مصدومیت در جام جهانی ۲۰۲۲ و بدقولی فدراسیون در پرداخت ۵۰ هزار پوندی غرامت به او، پرونده‌اش را به دادگاه عالی ورزش (CAS) برده بود، توانسته از این دادگاه رأیی به سود خود بگیرد.»

یک رسانه در این مورد مدعی شده است: «همزمان با صدور حکم، نام میلاد محمدی از فهرست تیم ملی برای تورنمنت کافا خط خورد؛ اتفاقی که شائبه ارتباط مستقیم حذف او با این پرونده را تقویت کرد.»

میلاد محمدی در جام جهانی ۲۰۲۲ و در دیدار برابر آمریکا دچار مصدومیت شد. پس از آن، توافقی کتبی میان این بازیکن و فدراسیون فوتبال امضا شد تا مبلغی بیش از ۵۰ هزار پوند به‌عنوان غرامت دوران دوری‌اش از میادین پرداخت شود؛ اما در سه سال گذشته هیچ پرداختی صورت نگرفت. همین موضوع باعث شد محمدی شکایت خود را به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارجاع دهد.

منبع: ورزش سه

برچسب ها: بازیکن تیم ملی فوتبال ، میلاد محمدی ، فدراسیون فوتبال ، غرامت
