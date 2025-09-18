فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از وقوع درگیری خانوادگی منجر به قتل زن و شوهر ۵۵ ساله توسط فرزند ۳۶ ساله در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد در ساعت ۲۱ شب گذشته بر اثر وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده، پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثرشدت جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: با اقدامات فنی و پلیسی قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و در اظهارات خود بیان داشت به علت اختلاف خانوادگی با پدر و مادر اقدام به کشتن آنها کرد.

سرهنگ دیلمی در پایان افزود: متهم به قتل پس از انتقال به آگاهی و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شد.