فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از وقوع درگیری خانوادگی منجر به قتل زن و شوهر ۵۵ ساله توسط فرزند ۳۶ ساله در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد در ساعت ۲۱ شب گذشته بر اثر وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده، پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثرشدت جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت: با اقدامات فنی و پلیسی قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و در اظهارات خود بیان داشت به علت اختلاف خانوادگی با پدر و مادر اقدام به کشتن آنها کرد.

سرهنگ دیلمی در پایان افزود: متهم به قتل پس از انتقال به آگاهی و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شد.

برچسب ها: قتل عمد ، دستگیری قاتل
خبرهای مرتبط
قتل زن ۵۷ ساله با انگیزه سرقت طلا
دستگیری قاتل فراری در بابل 
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده‌های شمال زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
واحد‌های عرضه‌کننده سموم زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی
پرونده موبایل موسوی با پنج هزار شاکی به‌زودی به نتیجه می‌رسد
پرونده شالیکوبی های متخلف قائم شهر روی میز تعزیرات
آخرین اخبار
پرونده موبایل موسوی با پنج هزار شاکی به‌زودی به نتیجه می‌رسد
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
پرونده شالیکوبی های متخلف قائم شهر روی میز تعزیرات
واحد‌های عرضه‌کننده سموم زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی
جاده‌های شمال زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
ایران اسلامی از جنگ ترکیبی با انسجام ملی عبور کرد
هیات ووشو نور نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه‌بار است
تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در مازندران
اتصال ۸ هزار مشترک جدید مازندرانی به شبکه اینترنت پرسرعت
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران