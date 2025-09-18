باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظر المهدی اظهار کرد: ۸۶ درصد از کل تصادفات منجر به فوت و جرح، ریشه در خطای انسانی دارد که ۴۴ درصد از این خطاهای انسانی، صرفاً به دلیل عدم توجه به جلو رخ میدهد. در این میان ۶۳ درصد از تصادفات فوتی و جرحی در پنج ماه گذشته، مربوط به خودروهای سواری و ۲۵ درصد از تصادفات به موتورسیکلتها اختصاص دارد.
وی ادامه داد: این آمارها نشان میدهند که تفاوتی در استفاده از وسیله نقلیه وجود نداشته و ایمنی، حرف اول را میزند. رعایت اصول رانندگیِ صحیح برای همه کاربران جاده اعم از رانندگان خودرو، موتورسیکلت و حتی مراقبت عابران پیاده، حیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: اما در کنار اخبار ناخوشایند، نکاتِ امیدبخشی هم وجود دارد. با رعایتِ بیشترِ قوانین و مقررات توسط رانندگان تا اواسط شهریور شاهد کاهش ۲۵ درصدی تعداد مصدومان و کاهش ۱۶ درصدی جانباختگان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بودهایم و این نشان میدهد که پایبندی به قوانین اثرات مثبتی در کاهش جانباختگان جادهای داشته و با جمعیسازیِ فرهنگ ترافیک میتوانیم این روند را بهبود ببخشیم.
منبع: فراجا