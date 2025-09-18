باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های آژانس پلیس ملی کره جنوبی که در ۱۸ سپتامبر منتشر شد، نشان داد که در مجموع ۳۱۹ مورد آدم‌ربایی و اقدام به آدم‌ربایی از ژانویه تا اوت گزارش شده است.

بر اساس گزارش تدوین شده توسط وای سونگ-گون، نماینده حزب حاکم دموکراتیک کره، ۲۳۷ مورد آدم‌ربایی، ربودن و قاچاق انسان در هشت ماه اول امسال، به همراه ۸۲ مورد اقدام به آدم‌ربایی رخ داده است.

داده‌های سال‌های قبلی نشان می‌دهد که موارد در حال افزایش است، که اکثراً توسط غریبه‌ها انجام می‌شود.

مجموع سالانه در سال ۲۰۲۱، ۳۲۴ مورد؛ در سال ۲۰۲۲، ۳۷۴ مورد؛ در سال ۲۰۲۳، ۴۶۹ مورد؛ و در سال ۲۰۲۴، ۴۱۴ مورد بود.

اغلب از واژه‌های آدم‌ربایی و ربودن به صورت فریبکارانه استفاده می‌شود، اما ماده ۲۸۷ قانون کیفری کره جنوبی اولی را با زور بردن قربانی و دومی را با وسایل فریبکارانه بردن قربانی تمایز قائل می‌شود.

هر دو مشمول یک سطح مجازات هستند.

آخرین داده‌ها سن قربانیان را مشخص نکرده است، اما داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از قربانیان بین ۷ تا ۱۲ سال سن داشتند.

۲۱.۸ درصد دیگر ۶ سال یا کمتر سن داشتند، در حالی که ۱۲.۹ درصد بین ۱۳ تا ۱۵ سال سن داشتند.

وای گفت: «از آنجایی که اکثر قربانیان (آدم‌ربایی و ربودن) کودکان و نوجوانان هستند، مقامات باید گشت‌زنی‌های سختگیرانه‌ای را برای پیشگیری از جرایم انجام دهند.»

داده‌های دفتر دادستانی کل عالی (Supreme Prosecutors' Office) برای سال ۲۰۲۳ نشان داد که ۶۲.۳ درصد از آدم‌ربایی‌های کودکان زیر ۱۳ سال توسط غریبه‌ها و ۲۷.۳ درصد توسط اعضای خانواده انجام شده است.

بر اساس این داده‌ها، نزدیک به نیمی (۴۹.۵ درصد) از آدم‌ربایی‌های کودکان در خیابان‌ها صورت می‌گیرد. این داده‌ها نشان داد که ۶۵.۲ درصد از این جرایم بین ظهر و ۶ بعدازظهر رخ داده است.

منبع: یونهاپ