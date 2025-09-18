داده‌های آژانس پلیس ملی کره جنوبی کنشان داد که در مجموع ۳۱۹ مورد آدم‌ربایی و اقدام به آدم‌ربایی از ژانویه تا اوت گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های آژانس پلیس ملی کره جنوبی که در ۱۸ سپتامبر منتشر شد، نشان داد که در مجموع ۳۱۹ مورد آدم‌ربایی و اقدام به آدم‌ربایی از ژانویه تا اوت گزارش شده است.

بر اساس گزارش تدوین شده توسط وای سونگ-گون، نماینده حزب حاکم دموکراتیک کره، ۲۳۷ مورد آدم‌ربایی، ربودن و قاچاق انسان در هشت ماه اول امسال، به همراه ۸۲ مورد اقدام به آدم‌ربایی رخ داده است.

داده‌های سال‌های قبلی نشان می‌دهد که موارد در حال افزایش است، که اکثراً توسط غریبه‌ها انجام می‌شود.

مجموع سالانه در سال ۲۰۲۱، ۳۲۴ مورد؛ در سال ۲۰۲۲، ۳۷۴ مورد؛ در سال ۲۰۲۳، ۴۶۹ مورد؛ و در سال ۲۰۲۴، ۴۱۴ مورد بود.

اغلب از واژه‌های آدم‌ربایی و ربودن به صورت فریبکارانه استفاده می‌شود، اما ماده ۲۸۷ قانون کیفری کره جنوبی اولی را با زور بردن قربانی و دومی را با وسایل فریبکارانه بردن قربانی تمایز قائل می‌شود.

هر دو مشمول یک سطح مجازات هستند.

آخرین داده‌ها سن قربانیان را مشخص نکرده است، اما داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از قربانیان بین ۷ تا ۱۲ سال سن داشتند.

۲۱.۸ درصد دیگر ۶ سال یا کمتر سن داشتند، در حالی که ۱۲.۹ درصد بین ۱۳ تا ۱۵ سال سن داشتند.

وای گفت: «از آنجایی که اکثر قربانیان (آدم‌ربایی و ربودن) کودکان و نوجوانان هستند، مقامات باید گشت‌زنی‌های سختگیرانه‌ای را برای پیشگیری از جرایم انجام دهند.»

داده‌های دفتر دادستانی کل عالی (Supreme Prosecutors' Office) برای سال ۲۰۲۳ نشان داد که ۶۲.۳ درصد از آدم‌ربایی‌های کودکان زیر ۱۳ سال توسط غریبه‌ها و ۲۷.۳ درصد توسط اعضای خانواده انجام شده است.

بر اساس این داده‌ها، نزدیک به نیمی (۴۹.۵ درصد) از آدم‌ربایی‌های کودکان در خیابان‌ها صورت می‌گیرد. این داده‌ها نشان داد که ۶۵.۲ درصد از این جرایم بین ظهر و ۶ بعدازظهر رخ داده است.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره جنوبی ، آدم‌ربایی
خبرهای مرتبط
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
آخرین اخبار
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم