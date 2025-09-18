وزیر آموزش و پرورش در اختتامیه بیست و پنجمین کنگره ملی پرسش مهر، اظهار کرد: پرسش مهر، فرصتی است برای تفکر منطقی، نگاه خلاقانه و مسأله شناسی.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در اختتامیه بیست و پنجمین کنگره ملی پرسش مهر، با تشریح اهداف محوری این پرسش، اظهار کرد: این جشنواره دو هدف مهم را دنبال میکند: نخست ایجاد زمینهای برای تفکر منطقی، نگاه خلاقانه، نوآوری، مسأله شناسی و ارائه راهحل از سوی دانشآموزان؛ دوم توجه به یک مسأله ملی که از سوی رئیسجمهور مطرح میشود و ذهن همه مردم، بهویژه نسل آینده را به آن معطوف میکند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیام وحدت و همدلی، گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه، رئیسجمهور، بارها بر این نکته تأکید میکردند که با وفاق و انسجام ملی، دشمن میخورد و حوادث اخیر هم این واقعیت را اثبات کرد و ما باید بتوانیم این وفاق و همدلی را در کلاس درس و محیط خانواده نهادینه کنیم، تا در جامعه نیز امکانپذیر، محقق شود.
کاظمی با بیان اینکه دامنه اثرگذاری این رویداد باید همه دانشآموزان کشور را در بربگیرد، گفت: با اختصاص یک ساعت از زنگ انشا به این موضوع، میتوان ۱۷ میلیون دانشآموز را درگیر یک سؤال ملی کرد تا نظرات و اندیشههای خود را مکتوب کنند.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فعالیتهای پرورشی اشاره کرد و افزود: ما باید برای تمامی ۱۷ میلیون دانشآموز برنامهریزی کنیم تا تربیت عقلانی شکل بگیرد و دانشآموزان اندیشیدن و توانایی حل مسأله را بیاموزند و در فعالیتهای گروهی شرکت و در تشکیلات مدرسه نقشآفرینی کنند و مهارتهای اجتماعی خود را تقویت نمایند.
وی افزود: فعالیتها میتوانند شامل شعر، داستان، انشا، هنرهای تجسمی، آوایی و نمایشی یا فعالیت گروهی باشند.
وزیر آموزش و پرورش به نتایج دوره گذشته اشاره کرد و گفت: از میان ۶۰۰ هزار شرکتکننده در پرسش مهر، حدود ۳۰۰ نفر برگزیده شدند.
به گفته وی؛ این فاصله نشان میدهد که هنوز بخش زیادی از دانشآموزان درگیر مسأله نشدهاند و ما باید برنامهای ملی برای درگیر کردن همه دانش آموزان به این موضوع را طراحی کنیم.
کاظمی تأکید کرد: در کنار تشویق دانشآموزان، باید از مدیران و معاونان پرورشی مدارس تجلیل کرد، چرا که مربیان بخش بزرگی از دانشآموزان را درگیر فعالیتهای تربیتی میکنند و این هنر یک مربی و مدیر موفق، نقش محوری در نظام تعلیم و تربیت دارد.
کاظمی درباره نقش والدین، گفت: انجمنهای اولیا و مربیان میتوانند والدین را در این برنامه مشارکت دهند. به جای چاپ برگههای فراخوان، پیامک یا برگه پاسخ به پرسش مهر برای والدین ارسال شود تا خانوادهها نیز در جریان این تجربه تربیتی قرار گیرند.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: هدف ما ساده و در دسترس بودن فعالیتهای آموزشی و تربیتی است تا دانشآموزان سراسر کشور درگیر این جریان شوند و تجربه بزرگی از تفکر، مشارکت و نقشآفرینی تربیتی شکل گیرد.
منبع: وزارت آموزش و پرورش