باشگاه خبرنگاران جوان - قسمت چهاردهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «مُشت در نمای درشت» اختصاص دارد و پس از آن محمدصالح حجت‌الاسلامی تهیه‌کننده و کارگردان اثر و دکتر حامد صلاحی درباره آن صحبت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی برنامه، بدین ترتیب این قسمت از برنامه کافه مستند روز جمعه ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

مستند «مُشت در نمای درشت» نمایی سینمایی از فراز و فرود‌های زندگی هنری و حرفه‌ای سیدحسن حسینی، شاعر فقید است که از زبان خود، خانواده، دوستان و همکارانش روایت می‌شود.

در این فیلم مستند، ابعاد هنری و فعالیت‌های زنده‌یاد سید حسن حسینی از زبان مصاحبه‌شوندگانی، چون اسماعیل امینی، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، محمدرضا ترکی، زهیر توکلی، سید حسین حسینی، سیدحامد حسینی، مرتضی سرهنگی، هادی سعیدی کیاسری، حسن صیادی، محمدصادق صیادی، محمد عزیزی، حسین قلعه‌قوند، شهرام گیل‌آبادی، جواد محقق، یوسفعلی میرشکاک، سید احمد نادمی و سعید یوسف‌نیا بررسی شده است.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.