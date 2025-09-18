باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس رشیدی معاون فرماندار شهرستان چگنی امروز در جمع خبرنگاران گفت: این شهرستان با جمعیتی ۴۲ هزار نفری است که پثانسیل بالایی در حوزه گردشگری، معادن، دامداری و کشاورزی دارد.
رشیدی بیان کرد: معادن سنگ چگنی در حوزه تولید سنگ بیشترین سهم را در کشور دارد و فرآوری میشوند.
رشیدی اشاره کرد: سنگهای چگنی یا سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، موادی طبیعی هستند که از کانیها یا مجموعهای از کانیها تشکیل شده و به دلیل زیبایی، کمیابی و سختیشان، برای جواهرسازی و تزئینات به کار میروند. این سنگها معمولاً دارای رنگهای متنوع، شفافیت و براقی چشمنواز هستند.
وی افزود: کشت و صنعت استان هم در حوزه چگنی وجود دارد که کارخانجات زیادی دارند و برنجهای محلی بسیار خوبی تولید میشوند.
معاون فرماندار شهرستان چگنی اظهار کرد: در حوزه تولید الکل و سرکه چگنی رتبه برتر را دارد.