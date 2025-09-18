باشگاه خبرنگاران جوان _ میثم لک‌زایی در حاشیه مراسم نمادین اعزام کاروان «تجهیزات آموزشی مهر اظهار کرد: برخی از این دانش‌آموزان در مدارس نوساز و تعدادی دیگر در مدارسی که با بازتخصیص فضا به چرخه آموزش بازگشته‌اند، تحصیل می‌کنند.

وی افزود: کاروان تجهیزات آموزشی مهر یک حرکت نمادین نیست بلکه نقطه آغازی برای تحولی جدی در زیرساخت‌های آموزشی استان به‌شمار می‌آید که با مشارکت دولت، خیران و همراهی مردم محقق شده است.

به گفته مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده و همچنین ۸۰۰ کلاس تکمیل شده نیز پیش از آغاز مهر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

لکزایی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، پنج هزار و ۸۰۰ کلاس درس در سطح استان به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و افزایش انگیزه حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سوی عدالت آموزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، مأموریتی مهم و راهبردی است که با جدیت دنبال می‌شود.

منبع نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان