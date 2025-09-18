مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۸۷ هزار دانش‌آموز در این استان در سال تحصیلی جدید از تجهیزات و امکانات آموزشی استاندارد از جمله سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مناسب بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ میثم لک‌زایی  در حاشیه مراسم نمادین اعزام کاروان «تجهیزات آموزشی مهر  اظهار کرد: برخی از این دانش‌آموزان در مدارس نوساز و تعدادی دیگر در مدارسی که با بازتخصیص فضا به چرخه آموزش بازگشته‌اند، تحصیل می‌کنند.

وی افزود: کاروان تجهیزات آموزشی مهر یک حرکت نمادین نیست بلکه نقطه آغازی برای تحولی جدی در زیرساخت‌های آموزشی استان به‌شمار می‌آید که با مشارکت دولت، خیران و همراهی مردم محقق شده است.

به گفته مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده و همچنین ۸۰۰ کلاس تکمیل شده نیز پیش از آغاز مهر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

لکزایی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، پنج هزار و ۸۰۰ کلاس درس در سطح استان به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و افزایش انگیزه حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سوی عدالت آموزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، مأموریتی مهم و راهبردی است که با جدیت دنبال می‌شود.

منبع نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: نوسازی و تجهیز مدارس ، ساخت مدرسه
خبرهای مرتبط
نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی خبر داد:
تقبل ۷۰ درصد هزینه ساخت مدارس مشارکتی توسط سازمان نوسازی کشور
۸۰۱ کلاس درس امسال در سیستان و بلوچستان ساخته شده است
۸۶۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی پارسال در سیستان و بلوچستان توزیع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهادت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران
سارقان مسلح فروشگاه‌ها در زاهدان دستگیر شدند
سقوط دامپروری سیستان در باتلاق خشکسالی
پیکر مطهر شهیدان فراجا با استقبال مردم زابل تشییع شد +فیلم و عکس
ترانزیت حامل بار شیشه توسط مرزداران سیستان و بلوچستان توقیف شد
بهره‌مندی ۸۷ هزار دانش‌آموز از تجهیزات آموزشی استاندارد در سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
بهره‌مندی ۸۷ هزار دانش‌آموز از تجهیزات آموزشی استاندارد در سیستان و بلوچستان
ترانزیت حامل بار شیشه توسط مرزداران سیستان و بلوچستان توقیف شد
شهادت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران
پیکر مطهر شهیدان فراجا با استقبال مردم زابل تشییع شد +فیلم و عکس
سارقان مسلح فروشگاه‌ها در زاهدان دستگیر شدند
سقوط دامپروری سیستان در باتلاق خشکسالی
طوفان شن ۷۰۰ نفر را در شمال سیستان و بلوچستان روانه مراکز درمانی کرد