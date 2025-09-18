فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از دستگیری ۹ عضو یک شرکت ‏هرمی در شهر جدید مهستان این شهرستان خبر داد.‏

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ سید امین موسوی روز پنجشنبه اظهار کرد : در پی گزارش دریافتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: تیمی از ماموران پلیس آگاهی با هماهمگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

موسوی اضافه کرد: با حضور ماموران در محل و در تحقیقات و بررسی های لازم مشخص شد این افراد که از اتباع غیر مجاز بوده از طریق تبلیغات کاریابی و استخدام در فضای مجازی، افراد کم سن و سال را فریب داده و به بهانه آموزش و کسب درآمد در مکانی بدون امکانات نگهداری می کنند و پس از نمایش کلیپ های انگیزشی و ایجاد تمایل برای کار، به دنبال اخاذی از آنان هستند.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه ۹ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع ایرنا