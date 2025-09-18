باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "رضا شجاعی" در تشریح این خبر گفت: مأمورین این فرماندهی مستقر در پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم، در حین کنترل خودرو‌های ترانزیتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و سریعاً آن را مورد بررسی قرار دادند.

این مقام ارشد در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأمورین با هوشیاری و تیزبینی موفق شدند محل اختفاء مقدار ۵۲ کیلوگرم مواد افیونی از نوع شیشه که به صورت ماهرانه‌ای در کابین کامیون جاسازی شده بود را کشف و قاچاقچی آن را نیز دستگیر کند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ضمن هشدار جدی به قاچاقچیان و آن دسته از افرادی که برای دستیابی به منافع مادی، از طریق قاچاق مواد مخدر سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند گفت: مرزداران برای مقابله با هرگونه تعددی به مرز‌های پاک ایران اسلامی همیشه آماده‌اند.

وی در پایان با تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش مرزداران دلاور میهن اسلامی تصریح کرد: چشمان همیشه بیدار مرزبانان با رصد لحظه به لحظه مرز‌های این کشور، اجازه سوء استفاده قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و در این راه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.

منبع مرکز اطلاع رسانی مرزبانی س و ب