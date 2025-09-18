فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از هوشیاری مأمورین ایست و بازرسی پل بین‌المللی ابریشم و کشف و ضبط بیش از ۵۰ مواد افیونی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار "رضا شجاعی" در تشریح این خبر گفت: مأمورین این فرماندهی مستقر در پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم، در حین کنترل خودرو‌های ترانزیتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و سریعاً آن را مورد بررسی قرار دادند.

این مقام ارشد در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأمورین با هوشیاری و تیزبینی موفق شدند محل اختفاء مقدار ۵۲ کیلوگرم مواد افیونی از نوع شیشه که به صورت ماهرانه‌ای در کابین کامیون جاسازی شده بود را کشف و قاچاقچی آن را نیز دستگیر کند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ضمن هشدار جدی به قاچاقچیان و آن دسته از افرادی که برای دستیابی به منافع مادی، از طریق قاچاق مواد مخدر سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند گفت: مرزداران برای مقابله با هرگونه تعددی به مرز‌های پاک ایران اسلامی همیشه آماده‌اند.

وی در پایان با تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش مرزداران دلاور میهن اسلامی تصریح کرد: چشمان همیشه بیدار مرزبانان با رصد لحظه به لحظه مرز‌های این کشور، اجازه سوء استفاده قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و در این راه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.

منبع مرکز اطلاع رسانی مرزبانی س و ب

برچسب ها: موادمخدر ، مرزبانی ناجا
خبرهای مرتبط
کشف بیش از ۳ تن تریاک در درگیری با اشرار مسلح جنوب کشور
کشف بیش از یک تن موادمخدر در جنوب کشور/ فرار قاچاقچیان به سمت کشور همسایه
سردار گودرزی خبر داد؛
شناسایی مخفیگاه توزیع کننده کریستال و تریاک در جنوب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شهادت یک بسیجی طرح امنیت در ایرانشهر
بهره‌مندی ۸۷ هزار دانش‌آموز از تجهیزات آموزشی استاندارد در سیستان و بلوچستان
ترانزیت حامل بار شیشه توسط مرزداران سیستان و بلوچستان توقیف شد
شهادت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران
پیکر مطهر شهیدان فراجا با استقبال مردم زابل تشییع شد +فیلم و عکس
سارقان مسلح فروشگاه‌ها در زاهدان دستگیر شدند