باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانسه امروز پنجشنبه برای یک روز اختلال سراسری در نمایشی از خشم نسبت به سیاست‌های بودجه‌ای رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، خود را آماده می‌کند. اتحادیه‌ها تظاهرات گسترده را وعده داده‌اند، حمل‌ونقل عمومی در برخی مناطق به دلیل اعتصابات فلج خواهد شد و مقامات درباره ناآرامی‌های احتمالی توسط عناصر افراطی هشدار داده‌اند.

سباستین لوکرنو، نخست‌وزیر جدید و هفتمین رئیس دولت مکرون، هفته گذشته با قسم به عبور از گذشته در پس‌زمینه یک بحران سیاسی جاری، سمت خود را بر عهده گرفت.

اما انتصاب وزیر دفاع سابق، نتوانسته است خشم اتحادیه‌ها و چپ را فرونشاند.

علیرغم وعده‌های لوکرنو برای لغو هم امتیازات مادام‌العمر نخست‌وزیران و هم یک طرح به شدت منفور برای حذف دو تعطیلات عمومی، آنها همچنان درباره پیش‌نویس بودجه ۴۴ میلیارد یورویی (۵۲ میلیارد دلاری) صرفه‌جویی فرانسوا بایرو، نخست وزیر پیشین، خشمگین هستند.

اعتصاب امروز پنجشنبه حاکی از آن است که احتمالا حدود یک سوم معلمان دست از کار بکشند، ۹ از ۱۰ داروخانه تعطیل شوند و اختلال شدید در متروی پاریس، جایی که تنها سه خط بدون راننده خودکار به طور عادی کار کند.

انتظار می‌رود این روز، شلوغترین و پرشمارترین روز اعتراضات و اعتصابات به رهبری اتحادیه‌ها از زمان بسیج چندماهه در اوایل سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات بازنشستگی جنجالی مکرون باشد که دولت در نهایت آن را بدون رأی گیری به زور از مجلس گذراند.

سوفی ونیتی، دبیرکل Snes-FSU، اتحادیه پیشرو برای معلمان مدارس متوسطه، گفت: احساس می‌کنیم که همکاران ما با انتصاب سباستین لوکرنو فریب نخوردند و این انتصاب خشم را آرام نکرد.

در حالی که روز اعتراض، یک آزمون اولیه برای مدیریت بحران لوکرنو است، خشم در حال متمرکز شدن علیه مکرون است که تنها یک سال و نیم دیگر در قدرت باقی می مانده و بدترین سطوح محبوبیت خود را تحمل می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه