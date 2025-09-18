باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال تازه‌ترین رده بندی تیم‌های ملی کشور‌های جهان را اعلام کرد و طبق این جدول ایران با یک پله سقوط در رتبه ۲۱ جهان قرار گرفت.

در این رده بندی تیم‌های فوتبال اسپانیا، فرانسه و آرژانتین در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

اسپانیا توانست در این رنکینگ جای آرژانتین در صدر این جدول را بگیرد.

در قاره آسیا ژاپن با دو پله سقوط در رتبه ۱۹ اولین تیم آسیا شد و ایران در رتبه دوم آسیا با رتبه بیست و یکم قرار گرفت.

آخرین تیم این رنکینگ تیم اریتره بدون رنکینگ و سن مارینو در رتبه آخر یعنی ۲۱۰ قرار گرفت.