تیم ملی فوتبال کشورمان در تازه‌ترین رنکینگ اعلامی فیفا با یک رتبه سقوط در رده ۲۱ قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال تازه‌ترین رده بندی تیم‌های ملی کشور‌های جهان را اعلام کرد و طبق این جدول ایران با یک پله سقوط در رتبه ۲۱ جهان قرار گرفت.

در این رده بندی تیم‌های فوتبال اسپانیا، فرانسه و آرژانتین در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

اسپانیا توانست در این رنکینگ جای آرژانتین در صدر این جدول را بگیرد.

در قاره آسیا ژاپن با دو پله سقوط در رتبه ۱۹ اولین تیم آسیا شد و ایران در رتبه دوم آسیا با رتبه بیست و یکم قرار گرفت.

آخرین تیم این رنکینگ تیم اریتره بدون رنکینگ و سن مارینو در رتبه آخر یعنی ۲۱۰ قرار گرفت.

Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۴:۱۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
هر روز پایین تر از دیروز
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۴:۰۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
خوب رتبه ای است. تیم های سرشناس و بهتری هستند که پشت سر ما قرار دارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
برد از افغانستان و هند و امثالهم که امتیاز میده به ایران
و اگرنه تو آمریکای جنوبی با شیلی و پاراگوئه و اروگوئه و برزیل بازی میکرد عیارش مشخص میشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به شما تبریک به همه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
عالیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
این فوتبال خسارت بار برای ملت رو جمع کنین.جز خجالت و ننگ و شکست و سیاسی بازی هیچی نداره
