شهروندخبرنگار ما تصاویری از ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در خانه کودکان و نوجوان " حضرت مریم (س) " بهزیستی در شهرستان نیشابور را به نمایش گداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب وفاضلاب شهرستان نیشابور با هدف ترویج مصرف بهینه آب، اقدام به برپایی شانزدهمین جشنواره فراگیری نخسین واژه آب در خوابگاه شبانه روزی دخترانه حضرت مریم (س) از مراکز تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر کرد. "بیست و هشتمین " جشن آب، با عنوان شانزدهمین جشنواره فراگیری نخستین «واژه آب» با برگزاری بازی جذاب و مفرح "آب پله" با هدف آشنایی بیشتر فرزندان بهزیستی این مرکز با راهکار‌های صرفه جویی در مصرف آب با اجرای شعر خوانی، طرح سوال و بازی تیمی در خانه کودکان و نوجوانان "حضرت مریم" دخترانه با حضور ٣٠ فرزند و مربیان برگزار گردید. در پایان بازی به فرزندان بهزیستی بسته‌های فرهنگی، آموزشی با موضوع "نخستین واژه آب" اهدا گردید. 

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

