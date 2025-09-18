باشگاه خبرنگاران جوان؛ صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران از لزوم تغییر رویکرد‌ها و قوانین حاکم صحبت کرد و گفت: ۴۰ سال است که برخی قوانین اجرا می‌شوند ولی اثرگذاری لازم را ندارند. پس باید این رویکرد‌ها و قوانین را اصلاح کنیم. اتاق ایران و اتاق‌های استانی ماموریت دارند دیدگاه‌های پژوهشی و دیدگاه‌های کارشناسی را در اختیار متولیان قرار دهند. اتاق ایران مشاور سه قوه است و کلیه اتاق‌ها در سرار کشور به خوبی در انجام این وظیفه خود فعال هستند.

او با تاکید بر تلاش فعالان اقتصادی در همه دوره‌ها و شرایط، گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه همه واحد‌های اقتصادی فعال بودند، هیچ یک تعطیل نشدند و ملت هم رسالت و اصالت خود را در قالب میهن‌دوستی به خوبی نشان دادند و حماسه‌ای را خلق کردند.

حسن‌زاده با نگاهی به وسعت اندک استان، تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های انسانی، جایگاه ویژه‌ای در توسعه ملی دارد.

این استان به طور عمده به‌عنوان منطقه‌ای با مزیت‌های طبیعی و کشاورزی، نقش پیونددهنده میان استان‌های مرکزی و جنوبی کشور و مرکز گردشگری طبیعی شناخته می‌شود.

او با بیان این مطلب که سفر به استان‌ها، برای هیات رئیسه اتاق ایران، یک سفر اداری نیست؛ بلکه ماموریتی در راستای شناسایی و فهم دقیق فرصت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های واقعی بخش خصوصی در هر گوشه از این مرز و بوم است، تاکید کرد: بر اساس آخرین سرشماری، سهم جمعیت استان چهارمحال و بختیاری از جمعیت کل کشور در حدود ۱.۲ درصد است. این رقم، هرچند کوچک به نظر می‌رسد؛ اما نمایانگر جامعه پویا و جوانی است که نیازمند فرصت و توجهی در خور استعدادهایش است.

رئیس اتاق ایران نرخ بیکاری این استان در سال ۱۴۰۳ را که برابر با ۸.۶ درصد گزارش شده است، مورد توجه قرار داد و افزود: نکته قابل توجه این است که نرخ بیکاری زنان و جوانان در این استان از نرخ بیکاری زنان و جوانان در کشور بالاتر است. این امر به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از نیروی کار فعال و تحصیل‌کرده، آنگونه که شایسته است، به میدان کار و تولید وارد نشده‌اند. از سوی دیگر، بررسی آمار اشتغال ناقص استان حاکی از آن است که ساختار اشتغال استان نتوانسته شرایط اشتغال را متناسب با نیاز‌ها و مهارت‌های افراد شاغل فراهم آورد.

حسن‌زاده ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری با وجود وسعت نه چندان زیاد از تراکم بالایی از مزیت‌های اقتصادی برخوردار است که می‌تواند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، این استان را به یکی از قطب‌های رشد و اشتغال‌زایی در منطقه و کشور تبدیل کند و می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار و متوازن باشد؛ توسعه‌ای که بر محور مزیت‌های بومی استوار است.

او با اشاره به واکاوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ساختار اقتصادی مختلف این استان به عنوان اولین استانی که مورد واکاوی قرار گرفته تصریح کرد: بر اساس این بررسی‌ها، کشاورزی و دامپروری استان در زمره بخش‌های کلیدی و پیشران قرار دارد. تولید محصولات باکیفیت باغی، گیاهان دارویی، عسل مرغوب و داشتن یکی از بهترین ذخایر ژنتیکی دامی کشور، سرمایه‌ای عظیم و غیرقابل انکار است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: بر اساس داده‌های پژوهشی با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، می‌توان به رشد بخش کشاورزی و ایجاد ارزش‌افزوده و در نهایت رفاه بیشتر برای جوامع محلی دست یافت.

حسن‌زاده بر اساس ارزیابی نرخ رشد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد را ضروری خواند و ادامه داد: توسعه صنایعی مانند «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید مواد شیمیایی» و «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، می‌تواند سبب فعال‌تر شدن اقتصاد این استان شود. از سوی دیگر، صنایع موجود در استان، نیازمند نوسازی، افزایش بهره‌وری و ارتباط قوی‌تر با بازار‌های داخلی و جهانی هستند.

او ادامه داد: در بخش گردشگری نیز با توجه به طبیعت چشم‌نواز و بی‌نظیر، وجود بیش از ۴ هزار اثر تاریخی شناسایی‌شده، بافت قومی و هویت فرهنگی و اجتماعی غنی، استان چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت بالایی برای توسعه است؛ بنابراین با توجه به ساختار طبیعی استان و پتاسیل‌های موجود در حوزه گردشگری، توجه جدی به رشد این بخش و توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی، می‌تواند یک راهکار مناسب برای توسعه استان و افزایش اشتغال و معرفی هر چه بیشتر فرهنگ اصیل این استان محسوب شود.

رئیس اتاق ایران بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمبود نیروی کار ماهر یکی را از چالش‌های مهم پیش روی بنگاه‌ها معرفی کرد و گفت: اتاق ایران برای کمک به حل این مسئله، تفاهم‌نامه همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور منعقد کرده است و در تلاش هستیم با ایجاد «مرکز ملی توسعه مهارت ایران» از ظرفیت این نهاد و سایر نهاد‌های ارائه‌دهنده آموزش مهارت در ایران برای حل این چالش تلاش کنیم. اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی استان‌ها، نسبت به توسعه سرمایه انسانی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی کشور اهتمام دارد. علاوه بر این روی بورسه دانشجویان نیز فعال شدیم تا بتوانیم نیاز صنعت به نیروی کار ماهر را پاسخ دهیم.