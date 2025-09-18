رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: برای تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان سه شرط اصلی وجود دارد که بعد از انجام آن واحدهای مسکونی تحویل متقاضی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی رحیمی راد ،رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: میان سه مرحله انتخاب واحد، تکمیل آن و تحویل تفاوت هایی وجود دارد و این مراحل و مفاهیم ناظر به یک موضوع واحد نیستند.

وی افزود: انتخاب واحد زمانی انجام می شود که ساخت واحدهای مسکونی بلوک مورد نظر حداقل 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد که بعد از دریافت نقشه های تفکیکی واحدها، انتخاب واحد توسط کارگزار اداره کل راه و شهرسازی انجام می شود.

رحیمی راد توضیح داد: واریز حداقل 750 میلیون تومان در سایت های آپارتمانی و قرار داشتن رتبه متقاضی در تعداد واحدهای فراخوان داده شده، دو شرط اصلی برای انتخاب واحد هستند.

وی گفت: بعد از انتخاب واحد، فرآیند تکمیل واحد مسکونی توسط پیمانکار این اداره کل انجام می شود و با این اقدام کار ساخت واحد مسکونی به اتمام می رسد.

رحیمی راد تصریح کرد: تامین آب، برق و گاز و سایر زیرساخت های سایت های نهضت ملی مسکن مطابق با قانون ساماندهی عرضه مسکن برعهده دستگاه های اجرایی مرتبط است و هر کدام از آن ها بنا به وظیفه ذاتی خود اقدام به تامین آن خواهند کرد.

وی گفت: بعد ازتکمیل واحدهای مسکونی و اجرای آماده سازی و تامین زیرساخت های توسط دستگاه های مربوطه، واحد مسکونی آماده تحویل است که در این مرحله متقاضی سه اقدام اساسی باید انجام دهد.

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در خصوص اقداماتی که متقاضیان برای تحویل واحدهای مسکونی بعد از انتخاب واحد باید انجام دهند توضیح داد: یکی از شروط سه گانه، پرداخت مابه التفاوت واریزی ها است که براساس متراژ انتخابی و هزینه های مشاعات و پارکینگ، این مبلغ از سوی کارگزار به متقاضی اعلام می شود و وی ظرف مدت یک ماه باید این وجه را پرداخت نماید.

رحیمی راد عنوان کرد:پیش شرط دوم تحویل واحدهای مسکونی، اخذ دفترچه قسط وام بانکی از بانک عامل است و متقاضی باید با مراجعه به بانک و ارائه مدارک مطابق ضوابط بانکی، نسبت به دریافت دفترچه قسط وامی که از سوی بانک برای ساخت واحد پرداخت شده، اقدام کند.

وی گفت: پیش شرط سوم تعیین تکلیف قدر السهم عرصه و انعقاد قرارداد اجاره 99 ساله و هزینه های مربوط به آماده سازی است که از سوی اداره کل راه و شهرسازی محاسبه و به متقاضی اعلام می شود.

رحیمی راد در پایان بیان کرد: بعد از انجام پیش شرط های سه گانه، واحد مسکونی به صورت موقت به متقاضی تحویل می شود که بعد از قرمز شدن فرم ج وی وآماده شدن قرارداد واگذاری و تحویل به وی، این واحد در پروسه تحویل موقت قرار خواهد گرفت.

منبع:روابط عمومی راه و شهرسازی قم