باشگاه خبرنگاران جوان - به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیشابور، مراسم باشکوه "جشن شکوه نخبگان" با هدف تجلیل از برترینهای تحصیلی، هنری، قرآنی و علمی تحت حمایت این نهاد، شب گذشته با حضور "مهدی دونده" فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، "موسوی" قائممقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی به اتفاق هئیت همراه، اعضای شورای اسلامی شهرستان، قاری ممتاز نیشابوری استادعمارلو، همچنین جمعی از مدیران، مسئولان، خیرین نیشابور بزرگ و خانوادههای گرامی نخبگان برگزار گردید. در این آیین باشکوه، ذبیحالله حاجتمند، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور، بر اهمیت حمایت از استعدادهای درخشان و نقش آنان در آینده سازی کشور تأکید کرد. شایان ذکر است که این مراسم با اجرای مجری خوب و پرتوان نیشابوری "خانم قربانپور" برنامههای شادو مفرح: پخش گروه سرود، نقاله خوانی، پخش نماهنگ زیبا از خواننده پرانرژی برنامه،؛ و پذیرایی کیک وشام همراه بود که در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایای ارزشمند، از افتخار آفرینیهای قرآنی علمی و فرهنگی و ورزشی این عزیزان تجلیل به عمل آمد.
این همایش، جلوهای از شکوه همدلی، ارجگذاری به علم و هنر، و تعهد اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) در مسیر توانمندسازی نسل جوان است.
شهروندخبرنگار ما فیلم وتصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
