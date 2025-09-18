سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول مسابقات قهرمانی جهان گفت: قهرمانان ما راه سختی برای رسیدن به مدال دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول رقابت‌های قهرمانی جهان گفت: ما با یک تیم متحول در این رقابت‌ها حضور داریم و می‌توانستیم نفرات دیگری را به این رقابت‌ها اعزام کنیم، اما قائل به اجرای قانون و چرخه انتخابی بودیم و البته هدف ما حضور قدرتمند در المپیک است، اما با همین نفرات هم امیدوار به نتایج خوب هستیم.

وی ادامه داد: ما در المپیک پاریس با ۴ مدال نتیجه قابل قبولی گرفتیم، اما برای ال مپیک آینده نیز قصد داریم هم در کمیت و هم کیفیت مدال‌ها عملکرد مناسبی را به جای بگذاریم و مردم کشورمان را خوشحال کنیم.

رنگرز ادامه داد: ما خاک پای مردم هستیم و مردم ولینعمت ما هستند و تمام تلاشمان را برای خوشحال کردن آنها انجام می‌دهیم و با این نفرات امیدواریم که نتایج خوبی در رقابت‌های جهانی بگیریم.

وی در مورد روز اول این رقابت‌ها گفت: پیام احمدی کستی گیر جوان کشورمان به تازگی قهرمان جوانان جهان شده است و در این رقابت‌ها حضور دارد همچنین علی رضا عبدولی با ۲ طلای جهانی در رده جوانان در این رقابت‌ها حضور دارد و بوداغی نیز که اولین تجربه رقابت‌های جهانی را دارد در کشتی اول موفق عمل کرد، اما میرزازاده در دور اول استراحت داشت و در دور دوم باید با رقیب روسی خود یک فینال زودرس را برگزار کند و امیدواریم در این رقابت پیروز شود.