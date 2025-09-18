باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار بیان داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان و امنیت محله محور، ماموران گشت کلانتری ۱۳۹ مرزداران حین گشت زنی‌های هدفمند، یک دستگاه موتور به همراه راکب و ترک نشین آن را مشاهده کرده که در حال پرسه‌زنی و زاغ‌زنی خودرو‌های پارک شده بودند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: ماموران با تحت نظر گرفتن متهمان، پس از دقایقی متوجه شدند که سارقان درحال تخریب درب یک دستگاه خودرو پژو پارس بوده و سریعا جهت دستگیری آنها اقدام کردند. متهمان با مشاهده ماموران اقدام به فرار با موتورسیکلت نموده اما تیم عملیات با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و پس از دقایقی تعقیب و گریز در اتوبان موفق به متوقف کردن موتورسیکلت و دستگیری هر دو متهم شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی‌های اولیه از متهمان پس از دستگیری ۲ قبضه سلاح سرد و همچنین تعدادی مدارک هویتی متعلق به مالباختگان کشف شد. متهمان در کلانتری به جرم‌های خود مبنی بر ۱۷ فقره سرقت محتویات خودرو و تلفن همراه و جرایم مشابه اعتراف کرده و به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه نمود: خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیر مجهز کرده و از قرار دادن اشیا قیمتی و مدارک داخل خودرو خودداری کنند.

منبع: پلیس