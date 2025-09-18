سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان سابقه‌دار لوازم خودرو حین انجام سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار بیان داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان و امنیت محله محور، ماموران گشت کلانتری ۱۳۹ مرزداران حین گشت زنی‌های هدفمند، یک دستگاه موتور به همراه راکب و ترک نشین آن را مشاهده کرده که در حال پرسه‌زنی و زاغ‌زنی خودرو‌های پارک شده بودند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: ماموران با تحت نظر گرفتن متهمان، پس از دقایقی متوجه شدند که سارقان درحال تخریب درب یک دستگاه خودرو پژو پارس بوده و سریعا جهت دستگیری آنها اقدام کردند. متهمان با مشاهده ماموران اقدام به فرار با موتورسیکلت نموده اما تیم عملیات با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و پس از دقایقی تعقیب و گریز در اتوبان موفق به متوقف کردن موتورسیکلت و دستگیری هر دو متهم شدند. 

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی‌های اولیه از متهمان پس از دستگیری ۲ قبضه سلاح سرد و همچنین تعدادی مدارک هویتی متعلق به مالباختگان کشف شد. متهمان در کلانتری به جرم‌های خود مبنی بر ۱۷ فقره سرقت محتویات خودرو و تلفن همراه و جرایم مشابه اعتراف کرده و به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه نمود: خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیر مجهز کرده و از قرار دادن اشیا قیمتی و مدارک داخل خودرو خودداری کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: سارقان سابقه دار ، پلیس پایتخت
خبرهای مرتبط
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند + فیلم
مجازات اعدام پایان میهمانی شوم
باند سرقت و کلاهبرداری میلیاردی منهدم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
آخرین اخبار
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمال کشور؛ آماده‌باش نیرو‌های امدادی
کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران
کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران
عملیات غافلگیر کننده پلیس و نیمه تمام ماندن نقشه سارقان
سهم ۳۵ درصدی شهریور از سفر‌های تابستانی/ خطای انسانی عامل ۸۶ درصد تصادفات
مجازات اعدام پایان میهمانی شوم
سیاسی‌کاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی‌اعتبار می‌کند
اختلاف قیمت ۴۷ درصدی میوه در میادین شهرداری به نسبت سطح شهر