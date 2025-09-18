باشگاه خبرنگاران جوان- قادر آشنا در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه والای این شورا اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی تاکید داشته‌اند و شورای فرهنگ عمومی جایگاهی بی‌بدیل در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کشور دارد.



وی افزود:شان شورای فرهنگ عمومی، شان سیاستگذاری و تصمیم‌سازی است و آذربایجان شرقی در برگزاری جلسات منظم و اجرای مصوبات جزو استان‌های برتر به شمار می‌رود.



وی با اشاره به آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های سنجش انجام گرفته سه موضوع کلان در چهار سال آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد که شامل ارتقای دینداری نوجوانان، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ شهروندی است.



آشنا گفت:افزایش سواد رسانه‌ای و امیدآفرینی در شرایط کنونی نیز از ضرورت‌های مهم کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز نیز در این نشست با بیان این‌که جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، منظم و با رویکرد عملیاتی برگزار می‌شود گفت:فرهنگ مفهومی روشن و منسجم است.



وی گفت: فرهنگ کشور ما بر پایه جمهوریت و اسلامیت نظام است و هرگونه تحریف یا تقلیل این مبانی، مغایر با اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی خواهد بود.



بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: امسال در حالی هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم که یادآور مقاومت و ایستادگی مردم در برابر حملات شدید و مکرر دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه هستیم.



وی افزود: آنچه موجب سربلندی ملت ایران در آن دوران شد تعامل سازنده میان اعضای شورای تامین، سازمان‌های دولتی، نهاد‌های مردمی و داوطلبان بود که گروه‌های مردمی بدون هیچ تکلیف اداری با احساس مسئولیت در صحنه حضور داشتند.



استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه جمهوریت و اسلامیت ۲ بال اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند، خاطرنشان کرد:در شرایط کنونی کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد.



سرمست یکی از اولویت‌های مهم امروز را تبیین وفاق ملی دانست و گفت: در هیچ دوره‌ای رابطه میان رهبری و ریاست جمهوری به این میزان نزدیک، تنگاتنگ و مبتنی بر حمایت متقابل نبوده است.



وی تاکید کرد: باید ارزش‌های نسل گذشته به نسل جدید منتقل شود و در این مسیر از ظرفیت‌های تکنولوژی و شیوه‌های نوین بهره گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما