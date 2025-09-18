باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -ابراهیمی گفت: با سفر وزیر آموزش و پرورش به منطقه مهربان ۷مدرسه کلنگ زنی شد که با احداث این مدارس ۴۸کلاس درسی استاندارد به فضای‌های آموزشی این منطقه افزوده می‌شود که با احتساب این مدارس صددرصد فضای آموزشی و مدارس نوسازی و تجهیز شده‌اند و دانش آموزان در یک‌ محیط مناسب و استاندار آموزش خواهند دید که در آذربایجان شرقی بی نظیر است

وی افزود:مشارکت خیرین و مردم این منطقه موجب شده است که فرهنگ مدرسه سازی در این منطقه پیشرو شود و بتوانیم از این ظرفیت در جهت فضای آموزشی استفاده کنیم.

وی افزود:دو مدرسه ۱۲ کلاسه آماده افتتاح با هزینه ۳۰میلیارد تومان توسط خیرین و دستگاه‌های اجرایی آماده تحویل به دانش آموزان این منطقه است و در سال تحصیلی جدید در مدرسه جدید حضور خواهند داشت.