اسپانیا اعلام کرد به منظور کمک به دیوان کیفری بین‌المللی، «تخلفات حقوق بشر در غزه» را بررسی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادستان کل اسپانیا روز پنجشنبه گفت که این کشور «تخلفات حقوق بشر در غزه» را به منظور کمک به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که برای مقامات اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنسی درخواست حکم بازداشت کرده است، بررسی خواهد کرد.

یک بیانیه گفت که دادستان کل «فرمانی برای ایجاد یک تیم کاری صادر کرده که مأموریت آن بررسی تخلفات از قانون بین‌المللی حقوق بشر در غزه است» تا «شواهد را جمع‌آوری و در اختیار نهاد صالح قرار دهد، و بدین ترتیب تعهدات اسپانیا در مورد همکاری بین‌المللی و حقوق بشر را انجام دهد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دیوان کیفری بین‌المللی ، اسپانیا ، جنایات اسرائیل
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
احضار سفیر اسرائیل در اسپانیا برای دومین بار در کمتر از یک هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
آخرین اخبار
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت