باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادستان کل اسپانیا روز پنجشنبه گفت که این کشور «تخلفات حقوق بشر در غزه» را به منظور کمک به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) که برای مقامات اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنسی درخواست حکم بازداشت کرده است، بررسی خواهد کرد.
یک بیانیه گفت که دادستان کل «فرمانی برای ایجاد یک تیم کاری صادر کرده که مأموریت آن بررسی تخلفات از قانون بینالمللی حقوق بشر در غزه است» تا «شواهد را جمعآوری و در اختیار نهاد صالح قرار دهد، و بدین ترتیب تعهدات اسپانیا در مورد همکاری بینالمللی و حقوق بشر را انجام دهد.»
منبع: خبرگزاری فرانسه