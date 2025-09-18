\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0628\u062f\u0648\u0644\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0632\u0646 \u06f7\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u06f5 \u0628\u0631 \u06f0 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0627\u0631\u06a9\u0648\u0633 \u0633\u0627\u0646\u0686\u0632 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0634\u062a\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n