علیرضا عبدولی، نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، با پیروزی ۵ بر ۰ مقابل مارکوس سانچز از اسپانیا، به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
