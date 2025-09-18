سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۱۶۱ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۱۹.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: یکشنبه هفته آینده جلسه بعدی حراج شمش طلا مرکز مبادله مطابق روال سابق برگزار خواهد شد.

او بیان کرد: وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار است و معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.