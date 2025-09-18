مشاور رئیس‌جمهور گفت: توسعه یک شعار نیست، بلکه فرآیندی عمیق، علمی و مبتنی بر بهره‌وری است.

 باشگاه خبرنگار جوان الیاس گندمی _ مشاور رئیس‌جمهور در امور دریاها، در همایش چالش‌ها و راهکار‌ها در اقتصاد آذربایجان غربی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان استانی در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، تأکید کرد: توسعه یک شعار نیست، بلکه فرآیندی عمیق، علمی و مبتنی بر بهره‌وری است.

علی عبدالعلی‌زاده، با انتقاد از نگاه‌های سطحی و کلی‌گویی‌های رایج در مباحث توسعه، گفت: چهار تحول اساسی برای تحقق توسعه شناسایی شده‌اند، اما اغلب اظهارنظر‌ها در این حوزه از عمق و انسجام لازم برخوردار نیستند و متأسفانه بسیاری از صاحب‌نظران نیز وارد میدان تحلیل کاربردی و اجرایی نمی‌شوند.

وی توسعه را عبور از مرز‌های دانش جهانی دانست و اظهار داشت: کشوری توسعه‌ یافته است که بتواند در مسیر پیشرفت‌های علمی حرکت مستمر داشته باشد و به‌طور خلاقانه از ظرفیت‌های فکری خود بهره ببرد. به گفته او، ایران از ظرفیت‌های انسانی و فکری مناسبی برای دستیابی به این مسیر برخوردار است، به شرطی که بهره‌وری محور برنامه‌ها قرار گیرد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور دریا‌ها با اشاره به نقش تعیین‌کننده عقلانیت در حرکت‌های توسعه‌محور، خاطرنشان کرد: توسعه نه با پول که با عقل آغاز می‌شود و اگر بهره‌وری، شفافیت و تفکر علمی مبنای تصمیم‌سازی‌ ها نباشد، منابع مالی به تنهایی نمی‌توانند هیچ جامعه‌ای را به توسعه پایدار برسانند.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون روز گذشته با استقبال استاندار آذربایجان غربی به استان سفر کرده اند و برگزاری جلسات اقتصادی با دستگاه‌های مختلف اجرایی و بخش خصوصی و بازدید از مناطق مختلف بویژه منطقه ویژه اقتصادی و مرز سرو ارومیه از جمله برنامه‌های مهم سفر رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارومیه است.

 

برچسب ها: نشست چالشها ، آذربایجان غربی ، توسعه اقتصادی ، مشاور رئیس جمهور ، تحول اساسی
