باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نادیا مفتونی؛ مهمان این هفته برنامه «طلوع ماه» با موضوع «فلسفه و فلسفه فارابی»، دکتری تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را دارد. وی با رتبه استاد تمام به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی می‌پردازد.

دکتر مفتونی از معدود چهره‌های فلسفه معاصر ایران است که با فلاسفه جهانی تعامل فعال دارد و شهرت وی در زمینه علمی به دلیل احیای فلسفه هنر فارابی، تبیین فلسفه علم حکمای مسلمان و استخراج مباحثی جدید از حکمت اشراق شهاب الدین سهروردی ست.

برنامه طلوع ماه که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.

