باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، پیرو نامه شماره ۳۲۲۶۲۸/۰۳ تاریخ ۲۸ اسفند۱۴۰۳ پیرامون ابلاغ و تعیین سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال موضوع جزء (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و نامه شماره ۱۰۵۲۴۶/۸۰ تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ معاونت سیاستگذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمائم آن، توزیع نهادی - بانکی تسهیلات اشتغالزایی موضوع جزء (۲-۷) بند مذکور به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.
بر این اساس، واحدهای اجرایی ذیربط بایستی نسبت به اعطای تسهیلات مزبور طبق سهمیه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بخشنامههای مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مذکور را نیز به بانک مرکزی ارسال کنند.
همچنین با توجه به نص صریح قانون مبنی بر ارسال گزارش ماهانه تسهیلات یادشده به کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی، لازم است عملکرد پرداخت تسهیلات مذکور به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال شود.