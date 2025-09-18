باشگاه خبرنگاران جوان - با تولد هر نوزاد، امیدی تازه در دلها جوانه میزند؛ سریال «رویای ریحانه» محصول تازه خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با روایت داستانهایی واقعی از زیباییهای فرزندآوری، از شنبه ۲۹ شهریور هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما آغاز میشود.
این مجموعه ۲۶ قسمتی که محصولی تازه از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تهیهکنندگی احمد نوجوان تولید شده و تصویری از زیباییهای فرزندآوری در خانواده ایرانی ارائه میدهد.
«رویای ریحانه» در دو فصل ساخته شده است؛ فصل نخست به کارگردانی میثم حسنزاده و فصل دوم به کارگردانی مسعود دهنوی؛ که هر دو از کارگردانان خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ هستند.
داستان این مجموعه در یک زایشگاه وقفی در آستانه تعطیلی میگذرد؛ جایی که پرسنل آن با تلاش و همدلی میکوشند با افزایش تولد نوزادان، این مرکز را از تعطیلی برهانند. روایت سریال بر اساس سوژههای واقعی از خانوادههای اصیل ایرانی نگاشته شده و کوشیده است برکات تولد و فرزندآوری را بهتصویر بکشد.
در این مجموعه، جمعی از بازیگران شناختهشده همچون مریم کاویانی، رابعه اسکویی، نیلوفر شهیدی، صحرا اسداللهی، رضا توکلی و مهلقا مینوشزاد در کنار گروهی از هنرمندان جوان و نیز چهرههای مهمان، چون سیاوش چراغیپور، علی اوسیوند و حشمت آرمیده نقشآفرینی میکنند.
«رویای ریحانه» ادامه مسیری است که شبکه دو در پرداختن به موضوعات بنیادین خانواده، ازدواج و فرزندآوری دنبال میکند و پس از مستند نمایشی «جانان»، گامی دیگر در ترویج فرهنگ فرزندآوری به شمار میآید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما