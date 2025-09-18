شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا تا کنون خودرو‌های متنوعی را روانه بازار کرده است. یکی از این خودروها؛ خودروی کوئیک است. اما مدتی است که خلف وعده این شرکت خریداران را آزرده خاطر کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

من در سال ۱۴۰۳ در طرح پیش فروش خودروی کوئیک شرکت سایپا شرکت کردم و قرار شد دعوتنامه خودرو در هفته ۴تیرماه ۱۴۰۴ بیاد، اما یک ماه زودتر در اوایل خرداد ماه اومد که وقتی علت رو جویا شدیم گفتن شرکت میخواد زودتر به شما خودرو تحویل بده ولی از زمان پرداخت دعوت نامه تا الان که چند ماه گذشته هیچ خبری از خودرو نیست. این در حالی که شرکت سایپا دائماً داره خودروی کوئیک را پیش فروش می‌کنه و از مردم پیش پرداخت دریافت می‌کنه. لطفاً پیگیری کنید.

