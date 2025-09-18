باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ساکنان محلی غزه روز پنجشنبه گزارش دادند که تانکهای اسرائیلی در دو منطقه از شهر غزه که دروازههایی به مرکز شهر هستند دیده شدهاند، در حالی که اینترنت و خطوط تلفن در سراسر نوار غزه قطع شد که نشاندهنده تشدید قریبالوقوع عملیات زمینی است.
سربازان اسرائیلی حومه شرقی شهر غزه را تحت کنترل دارند و در روزهای اخیر به شدت مناطق شیخ رضوان و تل الهوا را زیر آتش گرفتهاند، که از آنجا میتوانند برای پیشروی به مناطق مرکزی و غربی که بیشتر جمعیت در آنها پناه گرفتهاند، موضع بگیرند.
یکی از اهالی غزه گفت: «قطع ارتباط اینترنت و تلفن یک فال بد است. همیشه نشانه بدی بوده که اتفاق بسیار وحشیانهای در شرف وقوع است.» او از یک e-SIM برای اتصال تلفن خود استفاده میکرد، روشی خطرناک، زیرا برای دریافت سیگنال نیاز به جستجوی ارتفاع بالاتر دارد.
او که از یک منطقه ساحلی در غرب شهر صحبت میکرد، گفت: «وضعیت اطراف من بسیار ناامیدکننده است. مردم در چادرها و خانهها بسیار نگران جان خود هستند. بسیاری توانایی ترک را ندارند، اما بسیاری نیز نمیخواهند بروند.»
مقامات بهداشت محلی گفتند که دستکم ۱۴ فلسطینی روز پنجشنبه در سراسر نوار غزه بر اثر حملات یا آتش اسرائیل کشته شدند که شامل ۹ نفر در شهر غزه میشود.
شرکت مخابرات فلسطین در بیانیهای گفت که خدمات آن به «دلیل aggression (تهاجم) ادامهدار و هدف قرار گرفتن مسیرهای اصلی شبکه» قطع شده است.
در آخرین بیانیه خود به رسانهها، ارتش اسرائیل گفت که نیروهایش در حال گسترش عملیات خود در شهر غزه هستند. این بیانیه به قطعی ارتباطات مخابراتی اشارهای نکرد و هیچ جزئیاتی از حرکت تانکها ارائه نداد.
این بیانیه همچنین گفت که ارتش به عملیات خود در خان یونس و رفح در جنوب ادامه میدهد.
صدها هزار فلسطینی از زمانی که اسرائیل در ۱۰ اوت اعلام کرد قصد دارد کنترل را به دست بگیرد، از شهر غزه فرار کردهاند، اما تعداد بیشتری در جای خود ماندهاند، یا در خانههای ویران شده در میان ویرانهها یا در اردوگاههای چادری موقت.
منبع: العربیه انگلیسی