فرمانده انتظامی قیروکارزین از دستگیری عاملان درگیری خبر داد که اقدام به مجروح کردن کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شیرمحمد شیخی فرمانده انتظامی قیروکارزین بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد و متواری شدن متهمان به سمت شهرستان قیروکارزین، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۳ نفر به علت اختلافات خانوادگی به سمت فردی اقدام به تیراندازی کرده‌اند که کودک ۵ ساله رهگذر مجروح می‌شود و پس از اعتراض والدینش، پدر و مادر کودک نیز توسط ضاربان با سلاح سرد مجروح و روانه بیمارستان می‌شوند.

سرهنگ شیخی ادامه داد: بلافاصله طرح مهار اجرا می‌شود و ماموران انتظامی شهرستان قیروکارزین هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی، خودرو متهمان را شناسایی کرده و با اقدامات فنی موفق شدند آن را توقیف کرده و هر ۳ نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی قیروکارزین با اشاره به اینکه اسلحه سرد و گرم استفاد شده در درگیری از متهمان کشف شده است، گفت: ضاربان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پلیس و دستگاه قضایی با عزمی راسخ به دنبال پاسخگویی به مطالبات به حق مردم برای ایجاد امنیت پایدار هستند و در این رابطه هیچ چشم پوشی با عاملان ناامنی و تیراندازی نخواهند داشت.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس