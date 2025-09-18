تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل فیلیپین به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳ امروز (پنج‌شنبه ۲۷ شهریور) در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در حالی به مصاف فیلیپین میزبان این رقابت‌ها رفت که ظرفیت سالن ۲۰ هزار نفری برگزاری مسابقه تا حدودی تکمیل شده بود.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر دو به پیروزی رسیدند تا با دو برد و یک شکست راهی مرحله حذفی شوند.

تیم ملی والیبال ایران در ست نخست این دیدار که اسیر جو سالن و حضور تماشاگران بسیار زیاد شده بود، نتوانست عملکرد همیشگی خود را به نمایش بگذارد و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد، اما در ابتدای ست دوم مردان ایران برتری خود را حریف دیکته کردند و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در ست شماری با میزبان یک بر یک برابر شوند. بازیکنان ایران از جمله اسفندیار در ست دوم سرویس بالای ۱۱۵ کیلومتر ثبت کردند.

پیاتزا در ست دوم یک تعویض عجیب و شگفت انگیز انجام داد که لیبرو را به جای دریافت کننده قدرتی (اسفندیار) وارد بازی کرد که منجر به افزایش قدرت تیم ایران در دریافت اول شد.

ست سوم با اشتباهات فردی بازیکنان ایران همراه بود و از سوی دیگر فیلیپین بهترین والیبال خود را به نمایش گذاشت تا این ست ۲۵ بر ۱۷ به سود میزبان پایان یابد و مسابقه در ست شماری دو بر یک به سود فیلیپین شود. 

ست چهارم با رقابت نزدیک دو تیم و در برخی وقت‌ها نوسان‌های عجیب دو تیم پیگیری شد و در نهایت شاگردان پیاتزا در این ست هم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم ملی والیبال ایران در ست پنجم نمایش فوق العاده‌ای داشت و ۲۲ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر دو فاتح میدان شود و به عنوان تیم دوم جدول گروه نخست راهی مرحله نخست حذفی شود.

چهره نگران رامون سوزارا و سید میلاد تقوی روسای فدراسیون والیبال فیلیپین و ایران از نکات جالب این مسابقه بود. همچنین درخواست ویدئوچک در امتیاز ۲۰ بر ۱۸ به سود فیلیپین از سوی پیاتزا در ست پنجم نیز از لحظات حساس این دیدار بود که نتیجه را برگرداند.

تیم ملی والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده و آرمان صالحی (لیبرو) شروع کرد.

علی حق‌پرست، امیرحسین اسفندیار، علی رمضانی، احسان دانش‌دوست، محمدرضا حضرت‌پور و بردیا سعادت دیگر بازیکنان ایران در مسابقه با فیلیپین بودند که با نظر سرمربی تیم ملی به میدان رفتند.

قضاوت این دیدار برعهده سینیشا اووکا (بوسنی و هرزگوین) به عنوان داور اول و محمد اسماعیل فهد به عنوان داور دوم بود که به مدت ۱۲۸ دقیقه طول کشید.

تیم ملی والیبال فیلیپین تیم گمنامی در والیبال جهان است که امسال نخستین حضور خود را در قهرمانی مردان جهان را به لطف میزبانی تجربه کرد.

تیم ملی فیلیپین تاکنون سهمیه بازی‌های المپیک، لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها را به دست نیاورده است، اما به لطف رامون سوزارا که هم اکنون علاوه بر ریاست فدراسیون والیبال فیلیپین، مسئولیت کنفدراسیون والیبال آسیا را نیز برعهده دارد، به دنبال ماجراجویی در والیبال جهان و پیشرفت در این رشته ورزشی جذاب است.

امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها هستند.

