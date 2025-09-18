فرمانده انتظامی فارس گفت: در بازرسی از سواری پژو پارس و همچنین منزل متعلق به یک قاچاقچی، ۲۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با اقدامات فنی از ورود یک محموله تریاک با سواری پژو به شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی، محل تردد خودرو متعلق به قاچاقچی را شناسایی کرده و زمانی که قصد ورود به منزل داشت آن را توقیف و راننده را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو و همچنین منزل قاچاقچی، ۲۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و سوداگران مرگ بدانند پلیس بدون هیچ مماشاتی با قاطعیت با آن‌ها برخورد می‌کند.

کشف مواد مخدر در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف ۲۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

مواد مخدر در نی ریز

او با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در کف صندوق عقب جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: راننده قاچاقچی دیستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

